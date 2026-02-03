O talento de Nair de Teffé: a primeira caricaturista mulher do mundo

Durante a Primeira República do Brasil, um nome surgiu e chamou a atenção da elite. Nair de Teffé foi primeira-dama e a primeira caricaturista mulher do mundo. Com uma história de vida de valentia e combate aos preconceitos com a arte, ela se destacou e deixou seu legado.Por Flipar
Nascida em 1886, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Nair foi educada na França, onde teve contato com diversas formas de expressão artística. Seu pai, o Barão de Teffé, era uma figura proeminente, graças ao seu posto de herói da Guerra do Paraguai (1864-1870).
De volta ao Brasil, em 1906, Nair renasce como Rian, pseudônimo sob o qual publicou caricaturas de personagens da alta sociedade. A primeira delas foi a da artista francesa Réjane, na revista Fon-Fon!, em 1909.
Ao longo da vida, foi pintora, cantora, atriz e pianista brasileira. No entanto, é notada por ter sido a primeira caricaturista mulher do mundo e primeira-dama do país, como a segunda esposa do Marechal Hermes da Fonseca, 8.º Presidente do Brasil.
Filha do Antônio Luís von Hoonholtz, 1.º barão de Teffé, e de Maria Luísa Dodsworth, baronesa de Teffé, Nair tinha mais três irmãos: Álvaro, Oscar e Otávio. Pelo lado paterno era neta de Frederico Guilherme von Hoonholtz, conde von Hoonholtz.
Pelo lado materno era sobrinha de Jorge João Dodsworth, 2.° barão de Javari, e prima-irmã de Maria Leocádia Dodsworth de Frontin, condessa de Frontin, esposa do engenheiro Paulo de Frontin, conde de Frontin.
Os periódicos O Binóculo, A Careta, O Ken, bem como os jornais Gazeta de Notícias e da Gazeta de Petrópolis publicaram suas caricaturas da elite da época. Ela tinha um traço ágil e transmitia muito bem o caráter das pessoas. Na imagem, a caricatura do ex-presidente Juscelino Kubitschek.
Ela deixou de exercer sua carreira como caricaturista em 8 de dezembro de 1913, ao casar-se com o então presidente da República, o marechal Hermes da Fonseca.
Embora já estivessem noivos desde 6 de janeiro do mesmo ano. Hermes era viúvo de Orsina da Fonseca (falecida em 1912). Depois de casada, a caricaturista alterou seu nome para Nair de Teffé Hermes da Fonseca.
No posto, escandalizou a classe política ao trazer música popular para o Palácio do Catete, antiga sede do governo federal no Rio de Janeiro. A primeira-dama promovia saraus no local, que ficaram famosos por introduzir o violão nos salões da sociedade.
O primeiro dos marcantes saraus organizados por Teffé contou com a presença de Catulo da Paixão Cearense, um dos maiores compositores da história da MPB. O segundo e mais famoso teve em sua programação a apresentação da canção Corta-Jaca, de Chiquinha Gonzaga, a primeira mulher a reger uma orquestra no país.
O pai proibia também a maior paixão de Nair, o teatro, como ela mesma conta em seu livro de memórias, “A verdade sobre a revolução de 22”, publicado em 1975.
Em 1912, ela atuou em uma peça escrita especialmente para ela: “Miss Love”, de Coelho Neto. Nair também fundou sua própria trupe, a companhia Rian, que usava para obras sociais. Lançou no Brasil a moda de calças compridas para mulheres e a de montar a cavalo como homem.
Neste mesmo ano, Nair teve sua primeira exposição com mais de 200 trabalhos exibidos na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. Elas foram conferidas pelo presidente Hermes da Fonseca. Na foto, caricatura do ex-presidente Jânio da Silva Quadros.
Conforme foi construindo sua fama de caricaturista, passou a ser temida nos salões de baile. A elite temia ser retratada por sua pena mordaz. Na foto, caricatura do ex-presidente João Café Filho.
Durante a década de 1910, Rian publicou três séries de caricaturas na imprensa carioca. Entre elas, estão a Galeria das Elegâncias e a Galeria das Damas Aristocráticas, se dedicaram às mulheres.
Com a Galeria dos Smarts, voltada aos gentlemen, Nair não destacava apenas os vestuários, mas fez graça com traços da fisionomia dos políticos, artistas, militares e outros homens públicos.
Mais tarde, a artista continuaria a devotar sua atenção aos políticos, principalmente aos adversários do marido. Depois de um hiato entre os anos 1920 e 1940, ela retoma sua produção nos anos 1950 a convite de Herman Lima, um crítico de arte.
Nesta época, produziu caricaturas de figuras como Juscelino Kubitscheck, presidente entre 1956 e 1961, Fidel Castro, líder da revolução cubana, e Carlos Lacerda, jornalista e político.
Algumas ilustrações deste período fazem parte do acervo do Museu Nacional e foram lançadas online em parceria com o Google Arts no início de abril.
Logo após o término do mandato presidencial, Nair mudou-se novamente para a Europa. Voltou para o Brasil por volta de 1921 e participou da Semana de Arte Moderna.
Em Petrópolis, foi eleita, em 1928, presidente da Academia de Ciências e Letras, que foi extinguido em 1929 e fundou em seu lugar a Academia Petropolitana de Letras, sendo presidente até 1932.
Em 9 de abril de 1929, Nair tomou posse na Academia Fluminense de Letras. Na sequÃªncia, fundou em 28 de novembro de 1932, o Cinema Rian, na Avenida AtlÃ¢ntica, em Copacabana.
Decidiu, então, morar em Pendotiba, em Niterói, adotou três crianças: Carmen Lúcia, Tânia e Paulo Roberto. Já viúva, Nair, aos 73 anos, voltou a fazer caricaturas de várias personalidades e participou das comemorações do Dia Internacional da Mulher.
Morreu de infecção pulmonar agravada por insuficiência cardíaca, no Rio de Janeiro, no dia de seu aniversário de 95 anos, em 10 de junho de 1981.