Pórticos pelo mundo: estilos e simbolismos que mudam a cada lugar

Os pórticos simbolizam transição, proteção ou poder, além de celebrar conquistas culturais, políticas ou espirituais. Frequentemente representam marcos históricos ou referências culturais.
Os pórticos historicamente representavam poder, prestígio ou a importância cultural de uma localidade. Também funcionavam como símbolos de vitória ou paz. Além disso, podiam conter mensagens de boas-vindas. Além de embelezar o ambiente, os pórticos servem como pontos de controle, monumentos comemorativos ou marcos turísticos importantes. Em algumas culturas, possuem funções cerimoniais ou religiosas.
Os primeiros pórticos surgiram na Grécia Antiga (c. 6° século a.C.) como entradas decorativas de templos. Posteriormente, seu uso se expandiu ao Império Romano e, mais tarde, à arquitetura neoclássica.
PORTÃO DE BRANDENBURGO – BERLIM, ALEMANHA – Um dos marcos mais famosos do país, construído em 1791 O pórtico possui estilo neoclássico, inspirado na arquitetura grega antiga. Sua função inicial era demarcar a entrada da cidade de Berlim.
ARCO DO TRIUNFO – PARIS, FRANÇA – Finalizado em 1836, homenageia as vitórias de Napoleão Bonaparte. Ornamentado com esculturas, fica na Champs-Élysées. Representa conquistas militares francesas.
PÓRTICO DO PANTEÃO – ROMA, ITÁLIA – Encomendado durante o reinado do imperador Augusto (27 a.C.–14 d.C.), o panteão – que era a mais antiga igreja de Roma – tem um pórtico de grandes colunas coríntias de granito: oito na primeira fila e oito na segunda.
PÓRTICO DE SÃO PEDRO – VATICANO – Na Praça de São Pedro, há um pórtico imponente que dá acesso à Basílica. Ele foi projetado por Gian Lorenzo Bernini , um dos arquitetos escultores mais renomados da história da Itália, no século 17. São grandes portas e entre elas ficam placas de pedra com inscrições antigas e modernas. Nas extremidades do pórtico, ficam dois vestíbulos com estátuas.
PÓRTICO DA GLÓRIA – SANTIAGO DE COMPOSTELA, ESPANHA – Faz parte da famosa da catedral da cidade e possui esculturas góticas. A estrutura de três arcos foi encomendada pelo rei Fernando II da Galiza e Leão com uma cripta, que simboliza o mundo terreal; o pórtico propriamente dito, que simboliza a Jerusalém Celeste; e a tribuna, que representa a elevação do humano para o divino.
PÓRTICO DE OTÁVIA – ROMA, ITÁLIA – Ruínas de um pórtico de Roma construído pelo imperador Augusto (27 a.C.–14 d.C.) em nome de sua irmã, Otávia Menor, no lugar do Pórtico de Metelo, em torno dos templos de Júpiter Estator e Juno Regina.
Nesta imagem, é possível ver como o pórtico de Otávia era na época em que Augusto imperou em Roma. Era uma entrada imponente, que simbolizava o poderio do império.
PORTA PIA – ROMA, ITÁLIA – Projetada por Michelangelo no século XVI, marca a modernização da entrada de Roma. Tornou-se referência histórica do período renascentista.
GATEWAY OF INDIA – MUMBAI, ÍNDIA – Inaugurado em 1924, saudava visitantes coloniais britânicos. Possui arquitetura indo-sarracena. Representa o passado colonial e o ponto de partida dos britânicos em 1947.
TORII DO SANTUÁRIO DE ITSUKUSHIMA – HIROSHIMA, JAPÃO – Datado do século XII, este portão flutuante simboliza a transição entre o mundo humano e o divino. Dá entrada para um santuário . É reverenciado por sua espiritualidade.
PORTÃO BAB BOUJELOUD – FEZ, MARROCOS – Erguido no século XX, tem mosaicos islâmicos em azul e verde. Serve de entrada histórica à Medina de Fez, declarada Patrimônio da Humanidade.
ARCO DE CONSTANTINO – ROMA, ITÁLIA – Construído em 315 d.C., homenageia a vitória de Constantino. É uma celebração da conversão do Império Romano ao cristianismo.
PORTÃO DA ÍNDIA – NOVA DELI, ÍNDIA
Construído em 1931, homenageia soldados indianos mortos na Primeira Guerra Mundial. É um marco nacional de memória e sacrifício.
PORTA DOURADA – JERUSALÉM – ISRAEL – Também chamado de Portão de Ouro, Portão Dourado, Portão da Piedade e Portão da Vida Eterna, é um dos oito portões das muralhas da Cidade Velha de Jerusalém. Esse portão é o mais antigo, servindo como passagem direta para o Monte do Templo. Uma teoria diz que teria sido construído no ano 520. Outra considera que a obra é de cerca de 100 anos depois, no século 7.
Curiosamente, existe uma formação rochosa que muitos consideram como uma espécie de “pórtico” que a própria natureza forneceu. Trata-se dos ARCOS DE LOS CABOS, no extremo sul do Cabo San Lucas, no México, na Península da Baixa California. Um símbolo turístico de Los Cabos. Representa a beleza das formações rochosas locais.
Cidades brasileiras também têm pórticos que representam uma espécie de boas-vindas aos visitantes. Em formatos diversos, esses pórticos simbolizam acolhimento e receptividade. Na imagem, o pórtico da cidade de São Francisco de Assis, em forma de dois arcos que se unem, no Rio Grande do Sul.
A cidade de Garanhus, no agreste de Pernambuco, também tem um pórtico. A cidade fica a 230 quilômetros da capital pernambucana, Recife.
A cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, tem um belo pórtico que acaba valorizando ainda mais o município famoso pela arquitetura em estilo europeu e pelo Natal Luz, em que a iluminação especial atrai turistas de várias partes do Brasil e até do exterior.