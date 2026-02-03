Pórticos pelo mundo: estilos e simbolismos que mudam a cada lugar

PORTA DOURADA – JERUSALÉM – ISRAEL – Também chamado de Portão de Ouro, Portão Dourado, Portão da Piedade e Portão da Vida Eterna, é um dos oito portões das muralhas da Cidade Velha de Jerusalém. Esse portão é o mais antigo, servindo como passagem direta para o Monte do Templo. Uma teoria diz que teria sido construído no ano 520. Outra considera que a obra é de cerca de 100 anos depois, no século 7.