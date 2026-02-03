Galeria

Astronautas entram em quarentena antes de missão que dará a volta no ‘lado oculto da Lua’

Isso porque os Estados Unidos enfrentam um inverno rigoroso nesse início de 2026, período em que doenças respiratórias se tornam mais comuns.

Por Flipar
Reprodução/TV Globo

Já houve casos anteriores que mostram como problemas de saúde podem comprometer missões espaciais.

Domínio Público

Uma tripulação da Estação Espacial Internacional já precisou retornar à Terra após um de seus membros apresentar um quadro médico grave, embora detalhes não tenham sido divulgados.

NASA

A Artemis 2 representa um marco histórico, pois será a primeira missão tripulada a orbitar a Lua desde a Apollo 17, em 1972.

Domínio Público

Além do peso histórico, o grupo é símbolo de diversidade, incluindo a primeira mulher (Christina Koch), o primeiro astronauta negro (Victor Glover) e o primeiro canadense (Jeremy Hansen).

Divulgac?a?o/NASA

O plano é contornar o satélite natural e regressar à Terra após cerca de dez dias.

ZCH/Pexels

Esse nome é dado para o lado da Lua que fica virado inteiramente para o vazio espacial, oposto à Terra.

Reprodução/Spaceflight Now

Inicialmente previsto para 6 de fevereiro, o lançamento foi adiado por causa das condições climáticas na Flórida.

Divulgação NASA

Há margem para novas tentativas até abril de 2026, quando haverá um alinhamento favorável da órbita lunar.

Agência Nacional Espacial Chinesa

Tudo isso servirá de base para a Artemis 3, que futuramente levará a humanidade de volta à superfície lunar.

NASA Johnson

Veja Mais