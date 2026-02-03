Pepino gigante causa surpresa em cidade catarinense

A primeira colheita de 2026 reservou uma surpresa para o agricultor Ambrósio Magnani, de 85 anos, morador de Rio do Sul, em Santa Catarina. Ao percorrer a horta do quintal, ele encontrou um pepino gigante com 7 kg e 90 cm.Por Flipar
Conhecido como “Nonô Bode”, Ambrósio afirma não ter usado nenhum insumo diferente no cultivo. “Com tantos anos trabalhando na agricultura, nunca tinha visto algo igual”, disse à Globo Rural.
Por estar muito maduro, o pepino não será consumido pela família: as sementes serão reaproveitadas e o restante servirá de alimento para as galinhas. O tamanho supera o padrão do mercado brasileiro, mas ainda fica abaixo do recorde mundial.
O pepino, aliás, é um dos vegetais mais consumidos ao redor do mundo. Destaca-se por suas inúmeras propriedades nutricionais e benefícios à saúde. Composto por cerca de 95% de água, ele é uma excelente opção para quem busca uma alimentação saudável.
É também rico em minerais, vitaminas e compostos antioxidantes, ajudando no combate a diversas condições. Vamos conhecer, então, os principais benefícios do pepino?
Entre os principais, a sua capacidade de ajudar na perda de peso merece destaque. Por ser baixo em calorias e rico em fibras e água, o pepino aumenta a sensação de saciedade e reduz o apetite, o que pode auxiliar na redução de calorias diárias.
Por ser um alimento de fácil digestão e pouco calórico, pode ser consumido a qualquer momento do dia, sem prejudicar o controle do peso. Com 95% de água, é uma excelente fonte de líquidos, importante para quem pratica atividades físicas.
Os eletrólitos presentes no pepino ajudam a prevenir a desidratação e promovem a reposição de sais minerais perdidos durante o exercício físico. Além disso, o fruto pode ser consumido em forma de sucos, vitaminas ou como simples água aromatizada.
O pepino também é conhecido por suas propriedades anticancerígenas. Ele contém cucurbitacinas, substâncias que demonstraram ter um efeito antiproliferativo, ou seja, inibem o crescimento de células cancerosas.
É rico em fibras, antioxidantes, potássio e magnésio, elementos que ajudam a reduzir o colesterol LDL (o colesterol ruim), a controlar a pressão arterial e a promover a circulação sanguínea saudável.
Dessa forma, o consumo do pepino contribui para a prevenção de doenças como aterosclerose, infartos e derrames cerebrais. Ele também é útil para diminuir a pressão arterial.
Além disso, a presença de cucurbita, substância encontrada no pepino, pode estimular a liberação de insulina pelo pâncreas, ajudando a regular a glicose no organismo e prevenindo o desenvolvimento da diabetes tipo 2.
O pepino é um ingrediente versátil que pode ser utilizado de diversas formas na culinária. Em saladas, pode ser cortado em rodelas ou cubos, combinando bem com folhas verdes, tomate e queijo.
Para quem tem dificuldade de digerir a casca, o pepino pode ser consumido sem ela, o que deixa o sabor mais suave. Pode variar, é claro, do gosto pessoal e da receita em si.
A ingestão de pepino favorece a formação de fezes mais volumosas, facilitando sua eliminação e promovendo a saúde intestinal. Ele também auxilia na desintoxicação do organismo.
Devido à sua ação diurética, ele ajuda a eliminar toxinas e o excesso de sódio do corpo, reduzindo a retenção de líquidos. O pepino também desempenha papel na saúde óssea. Ele é uma excelente fonte de vitamina K, essencial para a formação de ossos fortes.
O fruto também contém sílica, um mineral que favorece o fortalecimento do cabelo e das unhas. A sílica contribui para a formação do colágeno, uma proteína essencial para manter a integridade das células do corpo e proporcionar maior resistência aos cabelos e unhas.