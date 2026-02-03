Jovem encontra amuleto sagrado do Antigo Egito

Uma menina de 12 anos encontrou um objeto de mais de 3 mil anos durante um passeio com sua família no sítio arqueológico de Tel Qana, em Israel. Dafna Filshteiner contou ter encontrado o amuleto egípcio quando olhava para o chão em busca de “agulhas de porco-espinho”.Por Flipar
“Vi uma pedra interessante e mostrei para a minha mãe. Procuramos na internet e identificamos fotos com imagens semelhantes. Percebemos que deveria ser algo especial, então ligamos para a Autoridade de Antiguidades de Israel”, afirmou Dafna em comunicado à imprensa. A menina ganhou um certificado de boa cidadania de Israel por relatar o achado.
A entidade israelense declarou que o amuleto data do período do Novo Império no Egito (1539 – 525 a.C). A peça traz um desenho de um besouro de esterco, ou escaravelho sagrado, inseto venerado na época. O objeto histórico ficará exposto ao público no Jay and Jeanie Schottenstein National Campus for the Archaeology of Israel, em Jerusalém.
Desde a Antiguidade, diversas culturas mantêm amuletos com sua própria história e simbolismo, prometendo atrair boa fortuna e afastar o azar. Conheça alguns desses objetos considerados poderosos.
Sapo da fortuna – É um amuleto chinês que simboliza prosperidade, frequentemente feito de cerâmica, metal ou pedra. Na cultura chinesa, aparece com uma moeda na boca para indicar prosperidade financeira. Colocá-lo perto da entrada da casa ou do escritório é um atrativo de boa sorte e fortuna.
Ferradura- Um amuleto comum feito de ferro, o objeto está associado à sorte e proteção. Pendurá-la acima da porta para afastar os maus espíritos remonta à Roma antiga. Em várias culturas, é considerado auspicioso pendurá-la com as pontas para cima para “segurar” a sorte.
Trevo de quatro folhas- É um símbolo universal de sorte e prosperidade. Diz-se que encontrar um deles é raro e traz boa fortuna. Cada folha tem um significado simbólico: fé, esperança, amor e sorte. Existem variedades artificiais feitas de diversos materiais disponíveis em lojas físicas e online.
Figa- Este amuleto é usado mundialmente e representa proteção e boa sorte. Feita de metal, madeira ou pedra, é encontrada em joalherias ou lojas esotéricas. Na cultura brasileira, é usada como pingente em colares ou pulseiras para afastar energias negativas. Em algumas culturas europeias, como a italiana, o gesto da figa simboliza proteção contra o azar.
Ba-Gua- É um símbolo do Feng Shui chinês, usado para atrair energia positiva e equilíbrio. Feito de metal, madeira ou cristal, é encontrado em lojas esotéricas. Cada lado representa aspectos da vida como família, prosperidade, saúde e sucesso, e sua posição é calculada segundo princípios do Feng Shui para aumentar seu efeito.
Olho de Cabra- Também chamado de “semente de olho de cabra”, é um amuleto da sorte originário da América do Sul. Geralmente encontrado em lojas de artesanato ou online, é uma semente da árvore Ormosia coccinea, naturalmente polida pela água e pedras dos rios. Carregá-lo como amuleto, segundo a crença, traz proteção espiritual e afasta energias negativas.
Estrela de Davi – É um símbolo de seis pontas, é usado como amuleto da sorte. Encontrado em joias, decorações e objetos de arte, pode ser feito de ouro, prata ou outros metais preciosos. Conhecida como Magen David em hebraico, que significa “Escudo de Davi”, simboliza proteção espiritual e é também um símbolo de identidade e unidade do povo judeu.
Fita do Senhor do Bonfim – Um amuleto brasileiro, que simboliza proteção e sorte. Feita de tecido colorido, é encontrada em lojas de artesanato ou igrejas. Usada para fazer pedidos ou como adorno, deve ser retirada apenas quando se desfaz completamente, simbolizando a realização dos desejos e a proteção contínua do Santo baiano.
Moedas da Sorte – Existentes em várias culturas, feitas de metais como ouro, prata ou cobre, são encontradas em bancos, lojas de antiguidades ou online. Comuns em celebrações asiáticas, como casamentos e inaugurações, acredita-se que colocá-las em diferentes locais da casa atraia prosperidade financeira.
Lua Crescente – É um símbolo de sorte associado ao crescimento e renovação em diversas culturas. Sua imagem é usada em joias e arte decorativa. Na astrologia, representa energia positiva e novos começos, enquanto em tradições espirituais, fazer pedidos à Lua crescente é considerado auspicioso para manifestar desejos e sonhos.
Peixe – Este é um símbolo mundial de boa sorte, representando abundância e prosperidade. Encontrado em lojas de decoração e artigos religiosos, é especialmente valorizado na cultura chinesa, associado à riqueza e ao sucesso. Na tradição judaica, o peixe é consumido durante celebrações como símbolo de sorte e bênção.
Sol – Representando energia e boa sorte, é frequentemente usado como amuleto em joias e artefatos religiosos. Associado a luz, calor e vida, está ligado ao renascimento e à prosperidade em diversas culturas. Em algumas tradições, rituais ao sol nascente são vistos como formas de atrair energia positiva.
Elefante de costas para a entrada da casa – Na cultura Feng Shui, colocar uma estátua de elefante de costas para a entrada da casa é considerado um amuleto de sorte, atraindo proteção e estabilidade. Encontrados em lojas especializadas em decoração ou artigos de Feng Shui, são feitos de materiais como madeira, cerâmica ou resina.
Sino da Felicidade – Este amuleto chinês, que simboliza alegria, paz e prosperidade, é feito de metal. Pode ser encontrado em lojas orientais ou como decoração em casas e jardins. Presenteado em ocasiões especiais, como casamentos, é considerado um símbolo de boa sorte, atraindo boas vibrações com seu som.
Kaeru – É um amuleto japonês em forma de sapo, símbolo de boa sorte e prosperidade. Feito de cerâmica ou metal, é encontrado em lojas japonesas ou como souvenir em templos. Associado à lenda dos “três sapos sábios”, representa o princípio de “não ver, não ouvir, não falar o mal”. Carregar um kaeru como amuleto, segundo a crença, traz sorte nos negócios.
Dragão – Poderoso símbolo de boa sorte e proteção em várias culturas. Representando força e sabedoria, pode ser encontrado em formas variadas, como estátuas e joias. Na cultura chinesa, é associado à prosperidade e boa fortuna, sendo considerado auspicioso tê-lo em casa ou no local de trabalho
Maneki Neko – Conhecido também como “gatinho da sorte”, este é um amuleto japonês que representa fortuna e boas oportunidades. Pode ser encontrado em lojas japonesas, feito de cerâmica, plástico ou porcelana. Geralmente retratado com uma pata levantada, simboliza convite para boa sorte e negócios prósperos. Suas cores variadas têm significados diferentes: branco para sorte, preto para proteção e vermelho para saúde
Olho Turco – Também chamado de olho grego, é usado para afastar o mau-olhado em várias culturas do Mediterrâneo. Feito de vidro, é encontrado em lojas de souvenirs ou esotéricas, tradicionalmente em azul e branco para trazer boa sorte. É utilizado em joias, amuletos de carro e roupas em algumas culturas, como a grega, como proteção contra o azar.
Símbolo do Infinito – Representado por um laço horizontal, simboliza eternidade e potencial ilimitado. Pode ser encontrado em joias e decorações, disponíveis em lojas físicas ou online. Utilizado em diversas culturas e tradições espirituais, é associado ao amor eterno entre duas pessoas.
Om – Também chamado Aum, é um mantra sagrado em tradições espirituais como o hinduísmo e budismo. Representa a essência do universo e é primordial, contendo todos os sons possíveis. Recitar o mantra “Om” é uma prática comum em meditação, yoga e cerimônias religiosas, com o objetivo de promover paz interior, clareza mental e conexão espiritual.
Chave – Simboliza abertura e oportunidade, representando a capacidade de desbloquear novos caminhos na vida. Pode ser encontrada em lojas de decoração, joalherias ou coleções. Presentear alguém com uma chave é um gesto de confiança e sorte. Em algumas tradições, pendurar uma chave na porta de entrada ajuda a proteger contra energias negativas.