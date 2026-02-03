Comida do Japão está na lista dos Patrimônios da Humanidade

Reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, a culinária do Japão tem uma série de pratos nutritivos e com sabores marcantes. E conquista cada vez mais o paladar do brasileiro. Conheça agora os principais pratos japoneses, incluindo bebidas, doces e sopas!

Por Flipar