Inteligência Artificial transforma Princesas da Disney em heroínas da Marvel

O canal de YouTube ‘DreamyAI’ usou tecnologia de inteligência artificial para criar um universo onde as clássicas princesas da Disney se transformam em heroínas da Marvel.Por Flipar
A Disney é uma empresa multinacional de mídia sediada nos Estados Unidos e responsável por produzir alguns dos principais desenhos que fizeram – e ainda fazem – parte da infância de diversas gerações.
Em 2009, a empresa comprou uma concorrente, a Marvel por mais de quatro bilhões de dólares. Assim, passou a não precisar financiar seus próprios filmes, já que dependia do lucro pela venda de entradas no cinema para produzir novas obras cinematográficas.
O grande trabalho dessa fusão foi a consolidação da saga ‘Os Vingadores’ , que atingiu o auge com ‘Vingadores: Guerra Infinita’ (2018) e ‘Vingadores: Ultimato’ (2019) (foto).
A franquia das princesas lançada em 2000 é um dos exemplos de sucesso da companhia. Veja, então, como o canal de YouTube ‘DreamyAI’ criou heroínas baseadas nessas princesas usando I.A.
Anna, uma das protagonistas dos filmes ‘Frozen’. Nas produções originais ela não tem poder, mas com a inteligência artificial ganha a capacidade de manusear o fogo.
Ariel, principal personagem de ‘A Pequena Sereia’, recebe o poder de respirar na água.
Aurora, que é vítima do feitiço de Malévola em ‘A Bela Adormecida’, se torna capaz de controlar os sonhos nesse novo universo.
Bela, uma menina de 17 anos que se oferece como moeda de troca para a libertação de seu pai em “A Bela e A Fera”, ganha o poder de se transformar em uma fera.
Primeira princesa da Disney e protagonista de um longa-metragem da empresa, Branca de Neve ganha a habilidade de se comunicar com animais.
Cinderela, uma jovem de 19 anos, que virou escrava de sua madrasta após a morte do seu pai, recebe uma armadura que pode transformá-la em qualquer coisa.
Elsa, a outra personagem principal do filme “Frozen”, nasceu com o poder de criar gelo e neve, que foi mantido pela inteligência artificial.
A ousada Jasmine, de “Aladdin”, de 16 anos, filha do Sultão que desafiava as tradições da família, ganha o poder do fogo de tigre.
Merida, de “Valente”, é mais uma princesa que não deseja ter o seu destino determinado por terceiros. A inteligência artificial a transforma em uma mestra arqueira.
Moana, destemida princesa, se aventura pelo mar com o objetivo de salvar a sua nação de uma praga. Na simulação, ela virou uma espécie de Avatar, já que recebe o poder de dominar os elementos.
Mulan é a primeira personagem principal criada pela Disney que se tornou uma princesa graças a uma proeza heroica. Ela se disfarçou de homem e foi defender a China no lugar de seu pai, que estava velho e doente. Com a inteligência artificial, Mulan é transformada em uma mestre em artes marciais.
Pocahontas, a única filha do chefe da tribo, se apaixonou por um dos colonos ingleses que tentavam dominar o território. Juntos, os dois conseguem acabar com a guerra pela terra natal da princesa, que recebe o poder de controlar as plantas na simulação.
Rapunzel, de “Enrolados”, é prisioneira na torre de um castelo. A vilã Gothel, uma velha, usa a magia dos cabelos da princesa para conservar sua juventude. Com a inteligência artificial, Rapunzel ganha o poder de uma luz que tem a capacidade de curar as pessoas.
Tiana, a protagonista, de “A Princesa e o Sapo”, de 19 anos, almeja abrir o seu próprio restaurante em Nova Orleans. No momento em que está perto de alcançar o seu objetivo se transforma em um sapo. Até por isso, na simulação ela recebe o poder de agilidade e salto.