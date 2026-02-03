Monólogo estrelado por Maria Fernanda Cândido em Paris ‘bomba’ e precisa de sessão extra

O monólogo “Balada Acima do Abismo”, estrelado pela atriz Maria Fernanda Cândido em Paris, não só esgotou ingressos, como precisou de uma sessão extra no fim de janeiro.Por Flipar
A peça está em cartaz no Théâtre du Soleil e conta com a participação da pianista brasileira Sônia Rubinsky.
O espetáculo marca a estreia da atriz em um monólogo em francês e reúne textos adaptados de Clarice Lispector, algo já vivido por Cândido no filme “A Paixão Segundo G.H.”, de 2023.
Maria Fernanda Cândido nasceu em 21 de maio de 1974, em Londrina, no Paraná. Ela é descendente de italianos.
Quando ela tinha apenas 4 anos de idade, sua família se mudou para Curitiba. Aos 12 anos, ela foi morar em São Paulo.
Aos 14, Cândido foi “descoberta” por uma vizinha e virou modelo internacional. Com 15, por exemplo, ela já desfilava em Paris e Nova York, para grandes marcas.
Em 1994, ano em que completou 20 anos, ingressou no curso de terapia ocupacional, mas precisou trancar no terceiro ano por conta de sua agenda como modelo e depois como atriz.
Por isso, ela só se formou em 2003. Por outro lado, ela já havia concluído um curso de cinema e televisão em 1996.
Na TV, Cândido ingressou fez sua estreia em 1997, quando gravou a abertura da novela “A Indomada”, na Globo.
No mesmo ano, participou de sua primeira peça de teatro: “Anchieta, Nossa História”. Depois, participou de algumas novelas do SBT e na Band.
Sua carreira mudou radicalmente em 1999, quando participou da novela “Terra Nostra”, da Globo. A obra foi até 2000, mas até hoje é lembrada pelos internautas.
Em 2000, ela foi eleita a mulher mais bonita do século, em uma votação promovida pelo “Fantástico”.
Fernanda chegou a ser comparada com a atriz e cantora italiana Sophia Loren quando esta era jovem.
Ainda naquele ano, ela ganhou vários prêmios e acabou sendo convidada para ser protagonista da novela “Aquarela do Brasil”. Aos poucos, foi deixando a carreira de modelo e investindo nas artes cênicas.
O talento e a facilidade com o idioma italiano a fizeram ser convidada para participar de vários filmes como “Il Traditore”, de 2019, e “Bastardi a Mano Armata”, de 2021.
Em 2022, Cândido participou de “Animais Fantásticos: Segredos de Dumbledore”, uma continuação da saga Harry Potter.
No Brasil, um trabalho recente de sucesso dela foi na novela “A Força do Querer”, de 2017, na Rede Globo. No mesmo ano e na mesma emissora, participou da série “Dois Irmãos”.
Em 2025, ela estrelou o filme “O Agente Secreto”, ao lado de Wagner Moura. A produção foi selecionada para representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar na categoria Melhor Filme Internacional.
A atriz é casada há 20 anos com o empresário Petrit Spahija, com quem tem dois filhos: Tomás e Nicolás. Desde 2017, a família mora na França, onde a atriz se mudou para acompanhar o marido, que precisou retornar ao seu país de origem.