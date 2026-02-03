Três anos sem Rolando Boldrin: ícone da cultura “caipira” deixou importante legado

O Dia da Cultura Caipira, comemorado no dia 05/08, é uma celebração anualmente dedicada a honrar e preservar as tradições, costumes e valores da cultura caipira, especialmente no Brasil.Por Flipar
A cultura caipira tem suas raízes nas zonas rurais do interior do Brasil, especialmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná.
Embora não seja uma data oficial nacionalmente reconhecida, eventos e festividades relacionadas à cultura caipira são realizados em diversas regiões do país, refletindo a rica herança cultural que essa comunidade representa.
Um dos grandes representantes dessa vertente era o cantor, compositor e apresentador Rolando Boldrin, que morreu em 9/11/2022, aos 86 anos. Conheça mais sobre ele!
Boldrin nasceu em 22/10/1936, cidade de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo. Era o sétimo filho de uma família de 12 irmãos.
Bem jovem, aos 16 anos, incentivado pelo pai, Boldrin foi para a capital São Paulo, de carona em um caminhão.
Como artista, Boldrin se consagrou como um dos principais expoentes da cultura sertaneja e das raízes da música caipira no Brasil.
Ainda menino, ele já tocava viola. E fez parceria com o irmão Leili para apresentações do cancioneiro caipira. Era a dupla Boy (Boldrin) e Formiga.
Além disso, Rolando Boldrin tinha mais de 60 anos de carreira na TV e apresentou o programa musical “Sr. Brasil”, da TV Cultura, por 17 anos. O programa tem sido reprisado às segundas-feiras, à 1h30. E pode ser visto em qualquer horário pela internet.
No programa, ele cantava, contava “causos”, tocava viola, dançava, exibia peças teatrais e pequenos documentários. Tudo isso desde 2005.
Na televisão, ainda apresentou os programas “Empório Brasileiro” na TV Bandeirantes e “Empório Brasil” no SBT.
Em 2015, Rolando Boldrin recebeu a Ordem do Mérito Cultural concedida pelo Ministério da Cultura, pelo conjunto de sua importante obra.
Rolando atuou em mais de 30 novelas, como “O Direito de Nascer”, “As Pupilas do Senhor Reitor”. Na foto, Boldrin com Irene Ravache, com quem contracenou em “A Viagem”, “O Profeta” e “Cara a Cara”.
Rolando também fez cinema. Entre os filmes, o da foto mostra cena de “Doramundo”, com Armando Bogus, dirigido por João Batista de Andrade em 1978.
Na música, o artista múltiplo gravou 174 obras de diversos estilos musicais ao longo de 60 anos de carreira.
E ele valorizou a música dos outros artistas com seus programas que exaltavam a música brasileira. Tanto de famosos (como Gilberto Gil, com Boldrin na foto) como de compositores desconhecidos com grande talento.
Antes de emplacar na carreira de cantor e ator, Boldrin foi sapateiro, frentista, carregador, garçom e ajudante de farmacêutico. Aos 18, se alistou no Exército em Quitaúna, na cidade de Osasco. Na foto, Boldrin com Cláudio Marzo e Percy Aires no Teleteatro Tupi.
Boldrin é tema de um livro da Coleção Aplauso, criada pela Imprensa Oficial para divulgar a trajetória de grandes nomes da cultura no Brasil.
Rolando Boldrin se identificava da seguinte maneira: “Radioator, ator de novela, de teatro, de cinema, um ator que canta, declama poesias e conta histórias”.
Muitos artistas, de diferentes segmentos musicais, lamentaram a sua morte. Em uma publicação, o rapper Emicida exaltou a importância de Boldrin.
O legado que Rolando Boldrin deixou continua vivo através de suas músicas, livros e programas de televisão, inspirando novas gerações de artistas e amantes da cultura caipira.