Inteligência Artificial rejuvenesce atores em filmes

A inteligência artificial tem sido usada com frequência nos últimos anos para mudar a aparência de personagens do cinema. Faz o rejuvenescimento de atores.

O Flipar mostra a seguir casos de astros e estrelas que surgiram nas telonas rejuvenescidos por inteligência artificial.

Michael Douglas – Em “Homem-Formiga e a Vespa”, filme lançado em 2018, o ator, então com 74 anos, apareceu bem mais jovem

Michelle Pfeiffer – Também em “Homem-Formiga e a Vespa”, ela ficou mais jovem em uma cena de flashback. À época, a premiada atriz tinha 60 anos.

Robert Downey Jr – A Marvel recorreu à inteligência artificial para dar ao ator a aparência de um quase adolescente em “Capitão América: Guerra Civil” (2016).

Kurt Russell: Em outro filme da Marvel, o ator surgiu jovial em uma cena de “Guardiões da Galáxia Vol. 2” (2017).

Johnny Depp – Em “Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar”, de 2017, o ator apareceu mais jovem em novo filme da franquia.

Carrie Fisher: Em “Rogue One: Uma História Star Wars”, a eterna Princesa Leia precisou ser recriada digitalmente para uma cena de flashback. A atriz Carrie Fisher, que estava com 60 anos, retrocedeu alguns anos.

Anthony Hopkins: O consagrado ator britÃ¢nico naturalizado americano surgiu bem mais moÃ§o no papel de Robert Ford em uma cena da sÃ©rie â??Westworldâ?.

Sean Young – A personagem Rachel, do clássico da ficção científica “Blade Runner” (1982), surgiu com o mesmo rosto na sequência do filme, “Blade Runner 2049”, lançado 35 anos depois. A qualidade da recriação causou espanto em muita gente.

Al Pacino – Aos 79 anos, o astro surgiu em versão mais jovem no filme “O Irlandês” (2019).

Robert De Niro: Outro monstro sagrado das telonas que também voltou a ser moço em “O Irlandês”.

Jeff Bridges – Em “Tron – O Legado”, no papel de Clu, o ator perdeu as rugas e os cabelos brancos.

Brad Pitt – Em “O Curioso Caso de Benjamin Button”, o galã de Hollywood se torna um menino no auge da trama. No caso, foi uma consequência do roteiro em que o protagonista segue o curso oposto da vida e vai rejuvenescendo com o passar do tempo até tornar-se um bebê.

Arnold Schwarzenegger – Em “O Exterminador do Futuro – A Salvação” e “O Exterminador do Futuro: Gênesis”, o ator nascido na Áustria “volta” no tempo.

Samuel L. Jackson – Como Nick Fury no filme “Capitã Marvel”, o premiado ator teve a imagem alterada pela tecnologia.

Clark Gregg – No mesmo “Capitã Marvel”, a ator teve a aparência rejuvenescida na pele de Phil Coulson.

Tom Hanks e Robin Wright receberão também um ‘trato’ da inteligência artificial e ficarão mais jovens em “Here”, novo filme de Robert Zemeckis que deve ser lançado em novembro de 2024.

“Here” será mais uma parceria de Hanks com Zemeckis. No clássico “Forrest Gump”, de 1994, o ator contracena justamente com Robin Wright, formando então um jovem casal.

A Inteligência Artificial também foi usada para recriar imagens ou vozes de atores que já morreram. Veja alguns exemplos curiosos desse uso da tecnologia na galeria do Flipar com o título: Inteligência Artificial ‘recria’ pessoas mortas e divide opiniões nos EUA

