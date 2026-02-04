Galeria

De tirar o fôlego! Passeio de trem a 1.200 metros de altura em meio a falésias impressiona turistas na China

Um percurso de trem localizado em Fuzhou, na província chinesa de Jiangxi, impressiona pelas paisagens de arrepiar a 1.200 metros de altura.

Por Flipar
Reprodução do Youtube Canal Travel East

Trata-se do trem elétrico da Montanha Dajue, que une conforto e adrenalina ao longo de 13,14 km de trilhos suspensos.

Reprodução do Youtube Canal Travel East

O trajeto acompanha falésias e conecta diversos atrativos, como plataformas de observação suspensas e mirantes.

Reprodução do Youtube Canal Travel East

Também é possível ver uma cidade histórica cenográfica, templos encaixados entre rochas, pontes e teleféricos.

Reprodução do Youtube Canal Travel East

Tudo isso cria um circuito completo para visitantes que desejam apreciar a paisagem sem enfrentar subidas longas ou trilhas exaustivas.

Reprodução do Youtube Canal Travel East

O acesso se dá a partir de Dajue Town, pequena cidade ao pé da serra preparada para receber os turistas.

Reprodução do Youtube Canal Travel East

Os trens são totalmente elétricos, comportam até 55 passageiros por vagão e operam em baixa velocidade para favorecer a contemplação do cenário montanhoso.

Reprodução do Youtube Canal Travel East

As curvas próximas às encostas dão a sensação de “voar” ao lado da montanha.

Reprodução do Youtube Canal Travel East

Ao longo do percurso, há paradas estratégicas em plataformas construídas sobre a própria rocha, permitindo que os visitantes desçam, caminhem e observem o relevo da região.

Reprodução do Youtube Canal Travel East

Após chuvas, pode surgir o chamado “mar de nuvens”, que transforma o visual em um espetáculo de picos emergindo entre camadas brancas.

Reprodução do Youtube Canal Travel East

Entre os pontos de destaque está o Portão Nantian, associado à mitologia chinesa e descrito como passagem para o mundo dos imortais.

Reprodução do Youtube Canal Travel East

O circuito também inclui o Templo Dajue, construído literalmente entre grandes rochas, com salas de estudo budistas e uma caverna destinada à leitura e cânticos.

Reprodução do Youtube Canal Travel East

Na parte mais alta do complexo, o visitante encontra uma ponte de vidro que vibra levemente com o movimento das pessoas.

Reprodução do Youtube Canal Travel East

Teleféricos suspensos ao longo das falésias oferecem uma experiência visual marcante para quem não tem medo de alturas.

Reprodução do Youtube Canal Travel East

O passeio é frequentemente descrito como ideal para viajantes que preferem evitar esforço físico intenso, seja por idade, mobilidade reduzida ou busca por conforto.

Reprodução do Youtube Canal Travel East

Ao unir transporte ferroviário turístico, mirantes acessíveis, atrações de altura e espaços religiosos e culturais, o destino se consolida como mais uma “joia secreta” da China.

- Reprodução do Youtube Canal Travel East

Veja Mais