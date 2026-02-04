Ritmos variados no Carnaval no Brasil: gingado e tradição em cada região

O Carnaval mistura ritmos contagiantes que embalam os foliões em diferentes regiões do país.Por Flipar
Como o Brasil tem dimensões continentais, não faltam estilos musicais preferidos para se tocar e dançar nesta época do ano.
Hoje em dia, os estilos musicais tocados no Carnaval vão desde os sambas-enredo das escolas de samba até os mais animados sertanejos passando pelo funk.
Mas existem ritmos que são tradicionais e característicos do Carnaval, marcando a história da folia e das pessoas que curtem a festa de geração em geração.
O primeiro deles, claro, é o samba, seja ele samba-enredo, partido alto, samba de terreiro ou qualquer outra derivação.
O samba teve origem nas comunidades afro-brasileiras urbanas do Rio de Janeiro e se difundiu por todo o Brasil a partir do início do século XX.
A origem da palavra vem do “semba”, dos escravos de Angola, usada para designar “dança popular” ou “dança de roda semelhante ao batuque”, e hoje é o ritmo musical que se tornou um verdadeiro patrimônio cultural e símbolo do Brasil.
O marco inaugural do samba no Brasil começou em 1916, com a gravação da música “Pelo Telefone”, cantada por Donga, que se assemelhava ao maxixe.
O samba atual se originou na década de 1920, nasceu no bairro do Estácio e logo se estendeu a Oswaldo Cruz, Madureira e outras partes da cidade através de seus ramais ferroviários.
Com a popularização do samba, começaram a ser fundadas as Escolas de Samba, originadas dos “Zé Pereiras”, ranchos carnavalescos e associações carnavalescas.
Oficialmente, a primeira Escola de Samba do Rio de Janeiro foi a “Deixa Falar”, que surgiu no bairro do Estácio, em 1928, mesmo ano de fundação da Estação Primeira de Mangueira.
A Portela, maior vencedora do carnaval carioca (22 títulos), foi fundada em 1923 como “Conjunto Carnavalesco de Oswaldo Cruz”.
Mas, além do samba, outros ritmos musicais também são característicos do Carnaval. E um deles é o Frevo.
O frevo é um ritmo musical e uma dança originária e característica de Pernambuco, desde o fim do século 19.
O frevo é uma música ligeira, feita para o Carnaval para proporcionar mais animação nos folguedos, e é uma fusão de gêneros como marcha, maxixe, dobrado e polca, com a dança influenciada pela capoeira.
Em 2012, o frevo foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco, sob a designação “Arte do Espetáculo do Carnaval do Recife”.
Ainda em Pernambuco, outro ritmo brasileiro característico do Carnaval é o Maracatu.
O Maracatu Nação é bastante comum na área metropolitana do Recife e teve seu primeiro registro em 1711.
E o Maracatu Rural é característico da cidade de Nazaré da Mata, da Zona da Mata Norte de Pernambuco. O Maracatu é eminentemente percussivo, com instrumentos de batida que dão o ritmo da dança.
O maracatu também é registrado como forma de expressão e Patrimônio Cultural do Brasil – aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Outro ritmo que contagia os foliões no Carnaval e que consegue fazer sucesso também o ano inteiro é o Axé.
O Axé surgiu na Bahia na década de 1980, durante o Carnaval de Salvador, misturando o ijexá, samba-reggae, frevo, reggae, merengue, forró, samba duro, ritmos do candomblé, pop rock, bem como outros ritmos afro-brasileiros e afro-latinos.
A palavra “axé” é uma saudação religiosa usada no candomblé e a origem musical no Carnaval de Salvador data da década de 1950, quando Dodô e Osmar começaram a tocar frevo em guitarras elétricas em cima de um Ford 1929, dando origem ao que hoje é conhecido como “trio elétrico”.
Entre cantores de axÃ© de sucesso, estÃ£o Gilberto Gil, Carlinhos Brown, Olodum, Luiz Caldas, Daniela Mercury, Cheiro de Amor, Ivete Sangalo, Banda Mel, Claudia Leitte, Margareth Menezes, Asa de Ãguia e Chiclete com Banana.