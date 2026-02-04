Falésias: paredões naturais moldados pelo tempo

As falésias são formações geológicas marcadas por paredes rochosas altas e quase verticais, esculpidas pela ação contínua do mar, do vento e da chuva ao longo de milhares de anos.
Além do valor científico, exercem forte atração turística com vistas panorâmicas, trilhas e mirantes naturais.
Presentes em diversos continentes, as falésias se formam quando a força das ondas desgasta lentamente a base das rochas, provocando desmoronamentos e remodelando a linha costeira. Muitas abrigam cavernas, arcos naturais e praias isoladas, aumentando o interesse científico e recreativo. Veja algumas espetaculares.
10) Ronda, Espanha: A cidade se desenvolveu em cima de uma grande rocha, proporcionando uma aparência singular e encantadora, com casas construídas à beira de um penhasco próximo ao rio Tejo.
A falésia de Ronda contribuiu historicamente para a defesa da cidade durante a Reconquista Espanhola, um período em que as regiões dominadas pelos mouros foram gradualmente retomadas pelos cristãos.
9) Canoa Quebrada, Brasil: Essas formações ficam situadas a aproximadamente 182 km de Fortaleza, Ceará, e chegam a alcançar 30 metros de altura.
Desde as décadas de 60 e 70, as falésias de Canoa Quebrada atraem visitantes devido à sua paisagem deslumbrante e ao contraste vibrante entre o azul do oceano e as formações rochosas coloridas.
8) Torres, Brasil: Torres é uma cidade costeira do Rio Grande do Sul, conhecida por suas formações rochosas imponentes, que se estendem ao longo da costa. Torre Norte (ou Morro do Farol), a Torre do Meio (ou Morro das Furnas) e a Torre Sul, na praia da Guarita, são alguns pontos famosos.
As diferentes camadas de cores nas falésias, que variam de tons de vermelho, amarelo e marrom, oferecem uma paisagem deslumbrante e pronta para fotos incríveis!
7) Praia da Pipa, Brasil: Localizada no Rio Grande do Norte, essa praia é conhecida por suas paisagens impressionantes, e as falésias acrescentam um toque especial à paisagem.
O contraste entre as diversas tonalidades de areia, argila e vegetação nas falésias resulta em uma vista espetacular. Além disso, as falésias proporcionam locais estratégicos para observar o pôr do sol deslumbrante sobre o Oceano Atlântico.
6) Praia de Navagio ou Shipwreck, Grécia: Uma das praias mais famosas da Grécia, o lugar recebeu o apelido quando o navio contrabandista “Shipwreck” naufragou por lá. A embarcação está lá até hoje e se tornou um ponto turístico muito requisitado.
Com alturas imponentes, as falésias oferecem uma vista espetacular para o mar turquesa. Além disso, a praia é conhecida por sua areia branca, águas cristalinas e os penhascos de calcário ao redor.
5) Cabo Girão, Portugal: Essa falésia, localizada na Ilha da Madeira, chega a ter 580 m de altitude, sendo um dos pontos mais altos da Europa. É lá que fica a Capela de Nossa Senhora de Fátima, construída em 1931.
No topo da falésia, há um mirante com piso de vidro que oferece uma vista incrível para o mar e a cidade de Funchal.
4) Etretat, França: Conhecidas pelo branco predominante que chama a atenção, essas rochas ficam na costa da Normandia, ao norte da França, em uma cidade chamada Etretat, que deu nome a elas.
A formação rochosa consiste em uma série de falésias, sendo a mais famosa a Falaise d’Aval. Suas formas lembram várias esculturas, como a de uma cabeça de elefante mergulhando nas ondas.
3) Moher, Irlanda: Localizadas no condado de Clare, na Irlanda, essas falésias cobrem mais de 8 quilômetros e atingem uma altura máxima de 214 metros. Anualmente, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas visitam esse lugar.
Elas também são importantes para a preservação da biodiversidade da região, fornecendo habitat para uma variedade de espécies de plantas e animais.
2) Falésias Brancas de Dover, Reino Unido: Estas formações rochosas de calcário se estendem por mais de 13 quilômetros e têm uma profundidade que varia entre 300 e 400 metros. A altura pode chegar a 110 metros.
Ao longo de milhões de anos, essas falésias se formaram com camadas de giz, originadas dos restos de esqueletos de algas que flutuavam nos oceanos.
1) Preikestolen (Pulpit Rock), Noruega: Chegar ao topo da falésia sobre o fiorde de Lysefjord leva de quatro a cinco horas de caminhada para os visitantes. A gigantesca plataforma tem cerca de 30 metros e uma altura de 640 metros.
De acordo com uma lenda local, a montanha se partirá e cairá no fiorde, gerando uma enorme onda de destruição, no dia em que sete irmãs se casarem com sete irmãos da região.