Libreflix: plataforma de streaming oferece opções de entretenimento de graça

A plataforma de streaming Libreflix é gratuita e tem diversas opções de entretenimento. Saiba como ela funciona.Por Flipar
Libreflix é uma plataforma de streaming aberta e colaborativa que reúne produções audiovisuais independentes.
A plataforma, em seu site oficial, define o projeto como novas formas de compartilhamento de cultura. Formas, segundo o site, que atinjam todas as pessoas, principalmente que não podem pagar por ela.
O site entrou no ar oficialmente em 11 de agosto de 2017, com código-aberto e sem fins lucrativos.
A plataforma é colaborativa e gratuita. O projeto foi criado por Guilmour Rossi, com a intenção de democratizar o acesso à cultura.
Como funciona? Qualquer um pode adicionar uma produção ao Libreflix. Se você conhece alguma produção em que seus criadores a disponibilizaram para livre exibição ou se ainda você é um filmmaker, o local fica disponível para hospedagem.
A iniciativa é brasileira e busca transmitir de forma online e gratuita produções audiovisuais sem infringir direitos autorais.
O Libreflix, portanto, é uma alternativa aos serviços pagos de streaming que se multiplicaram nos últimos anos.
A plataforma permite que qualquer pessoa possa inserir conteúdo, mas com critérios para uma visualização pública e que artistas independentes possam também compartilhar suas próprias obras.
Como acessar? O Libreflix não exige nenhum tipo de cadastro. A plataforma pode ser acessada pelo seguinte endereço: Libreflix.org. O site recomenda o uso dos navegadores FireFox ou Chromium.
Há também uma versão do aplicativo para Android. Para ter acesso, é preciso entrar no site da Libreflix e seguir o passo a passo.
Qual é o cardápio? O Libreflix tem seções para documentários, filmes de ficção, curtas, séries, clássicos, nacionais e infantis.
Entre os destaques estão: “Castelo Rá-Tim-Bum, a série infantojuvenil que foi sucesso nos anos 1990. “Metrópolis”, de Fritz Lang; “We Are Legion”, o documentário sobre o grupo de hackers Anonymouys e “Freenet?”, sobre os rumos da internet.
O criador do Libreflix é Guilmour Rossi.
Ele é idealizador-voluntário de alguns projetos em software livre, como: Libreflix, Acredito.me, OcupaParaná entre outros.
Guilmour cursou Engenharia de Computação e Sistemas de Informação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e trabalha no Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR) como engenheiro de software e tutor de graduação.
“Iniciei o Libreflix em dezembro de 2016 e ele foi ao ar em agosto de 2017. Eu sou o principal programador da plataforma, o que chamamos de mantenedor”, diz o texto do Catarse.
“Mas seguindo a filosofia do software livre, o código recebe ajudas esporádicas de pessoas contribuidoras de vários lugares – é só chegar, ver como funciona e sugerir alterações”, escreveu.
“Não sei como será essa jornada, mas sei que juntos podemos fazer muito mais: descentralizar os meios de acesso; fortalecer produtoras, diretores e artistas; incentivar que criadores liberem seu trabalho de forma gratuita”, completou.
No site do Catarse é possível colaborar com o projeto: (https://www.catarse.me/libreflix).
Os assinantes têm recompensas ao colaborar com o projeto, de acordo com a descrição do Catarse.