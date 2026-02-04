Câncer de pênis: medidas simples podem evitar a amputação

Prevenção

'As principais medidas de prevenção são higiene íntima diária adequada, tratamento da fimose para aqueles pacientes que não conseguem expor a glande e retrair o prepúcio, vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV), uso de preservativo e principalmente realização do autoexame', enfatizou o especialista, que também destacou a importância em se procurar um médico em qualquer sinal de ferida no órgão