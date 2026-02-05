Laura Linney celebra 62 anos com nova série e carreira premiada

Laura Linney completa 62 anos em 5 de fevereiro de 2026 com novidades confirmadas para o ano. A atriz integra o elenco da nova série de comédia da MGM+, “American Classic”.Por Flipar
Na trama, ela interpreta Kristen Forrest Bean, ex-namorada do protagonista e atual esposa do irmão dele, além de ajudar a administrar um teatro familiar em decadência na cidade natal. Com o retorno do antigo amor, agora uma estrela da Broadway em crise, Kristen passa a enfrentar conflitos pessoais e profissionais que abalam sua rotina.
Laura Leggett Linney, nascida em 5 de fevereiro de 1964 em Manhattan, Nova York, se formou na Brown University em 1986 e concluiu o mestrado em atuação na Juilliard School.
Iniciou a carreira no cinema com uma pequena participação em “O Óleo de Lorenzo”, seguida por um papel na comédia “Dave: Presidente por um Dia”.
Seu primeiro grande destaque veio quando estrelou ao lado de Richard Gere o thriller “As Duas Faces de um Crime”, centrado no assassinato de um arcebispo, papel que abriu portas para novos protagonistas.
Por sua atuação no filme “Conte Comigo”, recebeu sua primeira indicação ao Oscar na categoria de Melhor Atriz.
Em “Kinsey”, conquistou sua segunda indicação ao Oscar, desta vez na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, ao interpretar a esposa de espírito livre do pesquisador Alfred Kinsey.
Já em “A Família Savage”, recebeu sua terceira indicação ao Oscar ao dar vida a uma dramaturga marcada por uma infância disfuncional.
Entre seus numerosos créditos no cinema estão “Poder Absoluto”, “O Show de Truman: O Show da Vida”, “Simplesmente Amor”, “O Diário de uma Babá”, “Animais Noturnos” e “Sully: O Herói do Rio Hudson”, entre outros.
Na televisão, Linney também construiu uma carreira sólida. Por “Wild Iris”, venceu o Emmy de Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para TV.
Depois, ganhou seu segundo Emmy por “Frasier”, na categoria Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia, graças à participação recorrente como Charlotte.
Pela minissérie “John Adams”, conquistou Emmy e Globo de Ouro de Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para TV.
Entre 2010 e 2013, estrelou como uma professora diagnosticada com câncer na série de drama e comédia “Aquela Doença com C”, papel que lhe rendeu o Globo de Ouro e um Emmy.
Entre 2017 e 2022, protagonizou a série da Netflix “Ozark”, como a esposa de um lavador de dinheiro ligado a um cartel de drogas, atuação que lhe garantiu quatro indicações ao Emmy de Melhor Atriz em Série de Drama.
Linney também tem uma reconhecida carreira no teatro. Ela recebeu indicações ao Tony por seus papéis em “The Crucible”, “Sight Unseen”, “Time Stands Still”, “The Little Foxes” e “My Name Is Lucy Barton”.
Laura Linney foi casada com o ator David Adkins de 1995 a 2000. Posteriormente, em 2009, ela se casou com Marc Schauer, e o casal teve um filho em 2014.
Curiosidade: Como reconhecimento acadêmico, recebeu o título honorário de Doutora em Belas-Artes da Brown University.