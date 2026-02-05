Derrubada de obra de Niemeyer provoca críticas em Duque de Caxias

Um monumento de Oscar Niemeyer foi derrubado pela Prefeitura de Duque de Caxias para a instalação de uma torre de segurança. A obra, chamada Movimento do Trabalhador, foi construída em 2006 e ficava às margens da Rodovia Washington Luís.Por Flipar
Segundo o município, a remoção ocorreu após estudo técnico que não apontou tombamento oficial e levou em conta a intensa circulação na área. A decisão, porém, gerou críticas de moradores e repercussão nas redes sociais.
Kadu Niemeyer, neto do arquiteto, destacou o valor histórico do projeto, lembrando que ele foi um dos primeiros a utilizar concreto branco.
“Quando não entendemos o valor do que temos, perdemos mais do que um prédio, perdemos história e referência”, afirmou.
Nascido em 15/12/1907 no Rio de Janeiro, Niemeyer se formou pela Escola Nacional de Belas Artes da UFRJ e criou uma coleção de obras premiadas. Ele morreu em 5/12/2012 (10 dias antes de seu 105º aniversário). Veja outras de suas obras mais notáveis.
Sambódromo do Rio – Palco dos desfiles das escolas de samba desde 1984, a Passarela Professor Darcy Ribeiro (seu nome oficial), na Avenida Marquês de Sapucaí, no Centro, tornou-se símbolo do carnaval carioca. Tem 700m de extensão e capacidade para 72.500 pessoas.
Sambódromo do Anhembi (São Paulo) – O Polo Cultural e Esportivo Grande Otelo (seu nome oficial) é a passarela por onde desfilam as escolas de samba paulistas. Inaugurado em 1991, tem 530m de extensão e capacidade para 30 mil pessoas.
ONU (Estados Unidos) – Inaugurada em 1952, a sede das Nações Unidas fica em Nova York, em prédio que envolveu arquitetos de vários países, com base no projeto de dois em particular: Oscar Niemeyer e o franco-suíço Le Corbusier.
Editora Mondadori (Itália) – O projeto do prédio foi um presente de Niemeyer à cidade de Milão, a meca da moda mundial. Ele imprimiu o seu estilo inconfundível de colunas delicadas na fachada, diante de um espelho d’água, tão famoso em Brasília.
Cassino de Madeira (Portugal) – O cassino inaugurado em 1979 fica em Funchal, na Ilha da Madeira, e também tem casa de shows e restaurante.
Sede do Partido Comunista (França) – Foi o primeiro trabalho de Niemeyer na Europa. Imprimiu um estilo sinuoso no edifício e acrescentou uma escultura branca que lembra o Congresso Nacional, em Brasília. Construído entre 1967 e 1980.
Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer (Espanha) – Importante ponto de convivência e cultura na cidade de Avilés, inaugurado em 2011. Nas palavras de Niemeyer: “Uma praça aberta ao redor do mundo, um lugar para educação, cultura e paz”.
Universidade de Haifa (Israel) – Niemeyer visitou o país em 1964 e foi um dos arquitetos responsáveis pela elaboração da universidade da cidade de Haifa.
No Brasil, o maior destaque das obras de Niemeyer é Brasília, com construções que revelam curvas sinuosas, fachadas com colunas delicadas e espelhos d’água que compõem o cenário. Na foto, o Palácio do Planalto, sede do poder executivo.
Em Brasília, destaca-se, em especial, a bela catedral metropolitana, inaugurada em 1970 e que muitos consideram a grande obra-prima de Niemeyer. Pelo projeto, ele ganhou, em 1988, o Prêmio Pritzker, equivalente ao Nobel na área de arquitetura.
No Rio de Janeiro, as colunas do Palácio Gustavo Capanema, onde funcionou o Ministério da Educação e da Saúde, são muito famosas. E um marco da época em que o Rio de Janeiro era a capital federal.
Museu Oscar Niemeyer – Conhecido como Olho, por causa do formato, o museu fica em Curitiba (PR). Foi aberto em 2002, focado em artes visuais, arquitetura e design.
Memorial da América Latina – Centro cultural e político inaugurado em 1989 na Barra Funda, em São Paulo. Tem obras de arte, livros, documentos e material audiovisual sobre a América Latina. O monumento Mão retrata o sangue que escorre no continente, numa referência à colonização.
Edifício Copan – Com linhas sinuosas, é um dos símbolos da moderna arquitetura brasileira. O prédio, em São Paulo, tem a maior estrutura de concreto armado do país: 115m de altura, 32 andares e 120 mil m2 de área construída. Inaugurado em 1966, tem lojas e residências.