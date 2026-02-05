Axl Rose completa 64 anos em ano que marca mais uma turnê do Guns N’ Roses.

Axl Rose completa 64 anos em 6 de fevereiro de 2026, em um ano que marca mais uma turnê mundial do Guns N’ Roses. Porém, no Brasil, o show previsto para 10 de abril no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, foi cancelado por questões logísticas da produção.Por Flipar
As demais apresentações no Brasil seguem sem alterações e incluem shows em Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto, Vitória, Salvador, Fortaleza, São Luís e Belém, todos programados para abril.
Além disso, recentemente, divulgaram um vídeo raro de um show de 2 de agosto de 1987, em Los Angeles, que mostra o grupo antes da fama mundial. As imagens foram registradas por Marc Canter e parte do material já havia aparecido em 2008 como material bônus do livro Reckless Road.
Formada em 1985, a banda teve Axl Rose como vocalista, um de seus fundadores e único integrante constante desde a formação.
Nascido William Bruce Rose Jr., em 6 de fevereiro de 1962, em Lafayette, Indiana, foi criado pelo padrasto e usou seu sobrenome por anos. Apenas aos 17 anos descobriu a própria origem ao encontrar documentos em casa. Foi quando decidiu retomar o sobrenome Rose.
Sua juventude foi marcada por problemas com a lei. Após episódios de detenções por embriaguez em público e agressão, se mudou para Los Angeles em 1982 em busca de novas oportunidades.
Pouco depois, integrou a banda AXL e, impactado pela experiência musical, adotou legalmente o nome W. Axl Rose.
No início da carreira, se sustentou com trabalhos temporários enquanto participava de grupos como Rapid Fire, L.A. Guns e Hollywood Rose.
Posteriormente formou o Guns N’ Roses, que lançou em 1987 o álbum de estreia “Appetite for Destruction”.
O sucesso comercial veio quase um ano depois, impulsionado pelo single “Sweet Child O’ Mine”, de 1988, que alcançou o primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos.
Com o crescimento da popularidade da banda, Rose se tornou um dos vocalistas mais conhecidos do rock e apareceu sozinho na capa da Rolling Stone em 1989. Ao mesmo tempo, atrasos em apresentações e comportamentos imprevisíveis contribuíram para uma reputação polêmica.
Em 1994, conflitos internos e rupturas com integrantes, incluindo Slash, levaram Rose a se afastar da vida pública enquanto trabalhava em novos projetos musicais.
Após anos de adiamentos, “Chinese Democracy” foi lançado em 2008, seguido por turnês entre 2009 e 2011 com uma nova formação.
Em 2012, o Guns Nâ?? Roses foi incluÃdo no Rock and Roll Hall of Fame, cerimÃŽnia da qual Rose optou por nÃ£o participar.
Em 2015,se reconciliou com Slash e, no ano seguinte, se reuniu com ele e Duff McKagan para a turnê Not in This Lifetime…, que se tornou um grande sucesso comercial. Desde então, a banda realizou diversas turnês e lançou singles como “Absurd”, “Hard Skool”, “Perhaps” e “The General”.
A vida amorosa de Rose também foi marcada por episódios turbulentos. Em 1990, se casou com Erin Everly, mas o casamento foi anulado em 1991.
No mesmo ano, iniciou um relacionamento com a modelo Stephanie Seymour, com quem ficou noivo em 1993 antes de uma separação conturbada que resultou em disputas judiciais resolvidas posteriormente fora dos tribunais.
Ao longo da trajetória, Rose enfrentou períodos de forte estresse e dificuldades emocionais, incluindo um episódio de overdose de analgésicos em 1986 que inspirou a música “Coma”.