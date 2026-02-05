Tecnologia viva: patos se tornam ferramenta agrícola e redefinem a produção de arroz

Nas paisagens alagadas do Vietnã e das Filipinas, milhões de patos transformam lavouras de arroz em cenários únicos, onde aves e plantas convivem em harmonia. Mais do que curiosidade, trata-se de um sistema agrícola sofisticado que une produtividade, sustentabilidade e redução de custos.

Por Flipar