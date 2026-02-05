Aracaju em alta: Praias da capital sergipana são limpas e agradáveis

A cidade de Aracaju, capital do Sergipe, tem exercido forte atratividade sobre visitantes, sendo um dos destaques do verão no Nordeste brasileiro.Por Flipar
Um dos grandes motores desse interesse são as praias limpas, bem cuidadas e de águas agradáveis.
A sensação de preservação ambiental chama a atenção de quem busca destinos costeiros mais sossegados.
A orla extensa e bem estruturada favorece caminhadas, esportes ao ar livre e convivência familiar.
Quiosques e ciclovias reforçam a experiência à beira-mar.
Quem visita Aracaju costuma reportar a tranquilidade, aorganização urbana e o fácil acesso às áreas turísticas. A cidade se destaca como destino acolhedor, ideal tanto para lazer quanto para descanso.E essas avaliações nos sites de turismo impulsionam o segmento.
Aracaju tem cerca de 35 km de orla onde as praias vão ganhando nomes diferentes a cada trecho . E um dos menores litorais do Brasil. Mas pulsante.
A limpeza das praias de Aracaju favorece a prática de esportes na água, como natação, stand up paddle e caiaque. A qualidade ambiental transmite segurança aos visitantes e incentiva atividades ao ar livre durante todo o ano.
As praias em Aracaju têm água morna, que atrai quem não gosta de entrar em mar frio. Aliás, essa é uma característica das praias do Nordeste, em geral.
Outra característica é a instalação de bares na areia, permitindo que os visitantes alternem o banho de mar com um lanche ou até almoço, sem se distanciar muito da água.
Sergipe tem 167 quilômetros de praias. E com paisagens paradisíacas, que alternam recortes de água e areia, formando um mosaico espetacular. Aracaju, sendo a capital, exerce forte atração por também ter um peso histórico no estado.
A cidade tem vários pontos de interesse à beira-mar. A orla Pôr do Sol é um local de encontro famoso. Ali embarcam e desembarcam pessoas que gostam de passeios de barco.
Nas praias de Aracaju, é possível praticar atividades físicas e recreativas num cenário que inclui os famosos coqueiros e areia limpa.
Uma das opções de lazer procuradas pelos visitantes em Aracaju é o stand-up paddle, já que o mar é calmo e permite essa prática sob orientação de instrutores.
Outra alternativa que tem praticantes fiéis é o Kitesurf, modalidade em que a pessoa, com uma pipa presa à cintura,fica sobre a prancha e segue impulsionada pelo vento.
Aracaju fica no leste do Sergipe e é cortada por rios, como o Sergipe e o Poxim. A cidade ocupa uma área de 181 km² e tem cerca de 680 mil habitantes. O nome tem origem no Tupi: arakaiu, cajueiro das araras.
A orla de Atalaia é um dos principais cartões postais da cidade, com seus famosos Arcos na paisagem à beira da praia.
Também é na Orla de Atalaia que fica o monumento ao Caranguejo. O crustáceo tornou-se um símbolo da cidade e faz parte da cultura e da rotina dos moradores.
Os pratos com caranguejo são um must para quem visita Aracaju. Fazem parte não apenas do polo gastronômico de Atalaia, mas do dia a dia das famílias, que costumam se reunir nos fins de semana para degustar o crustáceo.
Outra praia muito conhecida é a de Coroa do Meio, que requer atenção porque tem mar mais agitado do que a média no estado, presença de rochas e trechos profundos.
Em época de carnaval, uma multidão se reúne para percorrer trechos da orla de Aracaju numa festa de rua inspirada na folia de Salvador, na Bahia.