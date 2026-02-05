Passiflora: os benefícios da planta que embeleza e ainda acalma os nervos

A passiflora, também conhecida como flor-do-maracujá, é uma planta de grande valor ornamental e medicinal. Sua beleza exótica encanta jardins, enquanto suas propriedades terapêuticas atraem a atenção da ciência.Por Flipar
Originária das Américas, principalmente do Brasil, a passiflora ganhou destaque na cultura indígena e depois na medicina popular. Suas flores coloridas simbolizam a paixão de Cristo, daí o nome “passion flower”.
Do ponto de vista medicinal, a passiflora é usada há séculos como calmante natural. Suas folhas e flores possuem compostos que auxiliam no controle da ansiedade e da insônia.
O chá de passiflora é um dos mais tradicionais fitoterápicos no combate ao estresse. Ele ajuda a relaxar os músculos e a melhorar a qualidade do sono de forma leve e natural.
Além do chá, extratos e cápsulas da planta são encontrados em farmácias de manipulação e produtos naturais. São indicados principalmente para pessoas com nervosismo constante.
Entre seus principais compostos ativos estão os flavonoides e alcaloides. Eles agem no sistema nervoso central, favorecendo a redução da excitabilidade e promovendo bem-estar.
Estudos científicos têm confirmado a eficácia da passiflora contra transtornos leves de ansiedade. Em alguns casos, é comparada a medicamentos sintéticos, mas com menos efeitos colaterais.
Na agricultura, a passiflora é cultivada tanto para fins medicinais quanto para a produção de maracujá. Suas flores exuberantes também têm valor ornamental em jardins e cercas vivas.
O plantio da passiflora exige clima tropical ou subtropical, com boa incidência de sol. O solo precisa ser fértil, drenado e rico em matéria orgânica para favorecer o crescimento.
As mudas podem ser feitas por sementes ou estacas. No entanto, o cultivo por estacas garante plantas mais vigorosas e produtivas em menos tempo.
Durante o crescimento, a planta precisa de suportes para se desenvolver. Como trepadeira, a passiflora cresce em caramanchões, grades ou estacas, formando belos painéis verdes.
A irrigação deve ser feita de maneira equilibrada. Excesso de água pode apodrecer as raízes, enquanto a falta dela prejudica a floração e a frutificação.
A adubação é fundamental para estimular flores e frutos. O ideal é aplicar matéria orgânica, como esterco curtido, além de fertilizantes ricos em fósforo e potássio.
A passiflora pode ser atacada por pragas como pulgões, cochonilhas e lagartas. O controle deve ser feito preferencialmente com métodos naturais, evitando agrotóxicos.
A poda regular ajuda a fortalecer a planta, eliminando galhos secos e favorecendo a circulação de ar. Isso também reduz o risco de fungos e melhora a produtividade.
No paisagismo, a passiflora é muito valorizada por suas flores grandes e coloridas. Ela atrai borboletas e abelhas, ajudando na polinização e enriquecendo a biodiversidade local.
O consumo dos frutos, como o maracujá, é outro benefício associado à planta. Além de refrescante, a polpa é rica em vitamina C, fibras e minerais essenciais.
A passiflora, portanto, une estética, sabor e saúde em uma única planta. Cuidar dela é cultivar bem-estar, beleza e conexão com a natureza em todos os aspectos.