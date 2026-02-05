Entretenimento

Cidade onde Wagner Moura cresceu deixou de existir por causa de hidrelétrica

Recém-premiado como melhor ator no Globo de Ouro e concorrendo ao Oscar, Wagner Moura carrega na própria história uma infância marcada por transformações profundas no sertão baiano.

Por Flipar
Reprodução/TV Globo

Ele viveu parte dos primeiros anos em Rodelas, cidade que deixou de existir após ser inundada para dar lugar à Usina Hidrelétrica de Itaparica (hoje Usina Luiz Gonzaga).

Panoramio - ARANHACELLDIGITAIS

Com o alagamento da região, os moradores precisaram ser realocados para um novo município, conhecido como Nova Rodelas.

Flickr - Glauco Umbelino

Na época da mudança, o futuro ator chegou a aparecer em uma reportagem de televisão, ainda criança, com o rosto coberto de lama.

Reprodução

Anos depois, Wagner chegou a comentar sobre a antiga Rodelas em entrevistas, sempre com tom nostálgico.

Reprodução/Internet

“[Rodelas] é uma cidade linda. Tenho uma memória de uma cidade idílica. Queria voltar lá pra mostrar a cidade para os meus filhos”, disse ele, em 2011.

Reproduc?a?o/YouTube

“Mas eu fico sem querer ir porque é outra cidade, e eu tenho medo de apagar aquela memória tão boa que eu tenho dali”, completou o ator na época.

Reproduc?a?o/YouTube

Em outra ocasião, durante participação no programa Papo de Segunda, o artista refletiu sobre como suas origens moldaram sua identidade.

Reproduc?a?o/YouTube

“Sou resultado do lugar de onde vim, da minha infância, do contexto cultural onde fui forjado, tanto do sertão da Bahia quanto de Salvador”, disse.

Reproduc?a?o/YouTube

Segundo ele, preservar essa trajetória é essencial, pois é justamente essa bagagem que o diferencia e dá sentido à sua atuação artística, inclusive no cenário internacional.

Reprodução/YouTube

Atualmente, o ator vive em Los Angeles, embora tenha um apartamento em Salvador, na Bahia.

Divulgac?a?o/Cibelle Levi

Rodelas fica situada no norte do estado da Bahia, na região Nordeste do Brasil, às margens do rio São Francisco.

Divulgac?a?o/Prefeitura de Rodelas

Segundo o último Censo, realizado em 2022, o município tem cerca de 10,3 mil habitantes.

Reproduc?a?o/YouTube

A história do município remonta ao período colonial brasileiro, quando a área fazia parte das rotas migratórias indígenas.

Reproduc?a?o/YouTube

O distrito foi criado em 1922 dentro do então município de Glória e só se emancipou como município em 31 de julho de 1962.

Reproduc?a?o/YouTube

A economia do município é impulsionada pela agricultura irrigada, com destaque para a produção de coco, o que lhe rende o título de “capital do coco”.

Vijaya narasimha por Pixabay

Culturalmente, Rodelas preserva tradições ligadas à história sertaneja e à presença indígena, sendo palco de eventos como a Semana dos Povos Indígenas.

Divulgac?a?o/Secretaria de Cultura do Estado da Bahia

Veja Mais