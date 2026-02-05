O charme de cidades que preservam cenários da Idade Média

Florença (Itália) – Fica na Toscana, sendo a maior cidade dessa região e uma das mais belas do mundo. Fundada em 396 a.C, foi pulsante na Idade Média e abrigou grandes nomes do Renascimento Italiano, período entre os séculos 14 e 15 que marcou justamente a transição para a Idade Moderna. Tem cerca de 347 mil habitantes.