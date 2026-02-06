Fábio Porchat estreia como apresentador de série da Prime Video

Fábio Porchat vai estrear como apresentador da quinta temporada de “LOL – Se Rir Já Era”, que chega à Amazon Prime em 6 de fevereiro de 2026. Após vencer a quarta temporada, o humorista assume o comando do programa e passa a acompanhar os participantes diretamente do palco.

Por Flipar