Pra quem não viu: Família se depara com cobra no filtro de barro

Uma família do Setor Santo Hilário Expansão, em Goiânia, se apavorou ao se deparar com uma cobra. A serpente estava sobre o bico de filtro de barro. A família chamou os bombeiros. Era uma “falsa coral”, que engloba vários animais similares, não sendo possível distinguir a espécie em si. Eles conseguiram fazer o resgate.

Por Flipar