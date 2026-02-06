Estilo de Vida

Família está isolada há duas décadas no meio de cânions gigantes na China

Você seria capaz de viver isolado em uma ilhota no meio de um rio profundo? Pois é exatamente o que faz uma família chinesa, há mais de 20 anos!

Eles vivem isolados no meio do Rio Jinkou, cercados pelos cânions gigantescos da região de Sichuan.

O lugar tem um dos cenários naturais mais impressionantes do país, marcado por penhascos verticais, vegetação densa e um rio de correnteza forte.

A decisão de morar ali não surgiu do acaso. O local já era usado por gerações anteriores para plantio e caça.

Aos poucos, a ilha acabou se transformando, em uma moradia definitiva que oferecia autonomia, silÃªncio e contato direto com a natureza.

No início, o isolamento era extremo. Para cruzar o rio, a família dependia de um cabo de aço com um sistema rudimentar de deslizamento, o que tornava qualquer ida à cidade longa e arriscada.

A situação começou a melhorar quando a usina elétrica da região abriu uma trilha na encosta e instalou postes.

A melhoria facilitou o transporte de mantimentos sem eliminar a sensação de afastamento.

Hoje em dia, o acesso é feito por uma ponte de corrente de ferro e por uma estrada escavada na parede rochosa.

A casa foi construída em etapas ao longo dos anos e combina materiais levados por tirolesa e cargas carregadas manualmente pela família.

A estrutura inclui dois andares, área externa com mesa e TV, pátio amplo e espaço para armazenar ferramentas e utensílios domésticos.

A água vem de uma nascente canalizada diretamente da encosta, fornecendo abastecimento contínuo e limpo.

No local, a família também aproveita a terra para cultivar alimentos como abóbora, pimenta, tomate e árvores frutíferas.

O clima também favorece a vida no local: lá é mais quente no inverno e mais fresco no verão do que as áreas altas do cânion, por exemplo.

O local também chama atenção pela abundância de borboletas coloridas e pelas nogueiras que ceram a ilha.

Apesar da beleza, a escolha pela permanência está ligada principalmente à segurança e estabilidade.

O patamar onde a casa foi construída está acima da linha de inundação, protegido pela barragem mais baixa, e as rochas duras do cânion resistiram até a terremotos, garantindo firmeza ao terreno.

Apesar da fator curioso, a propriedade não se tornou ponto turístico. Pelo menos até agora, a paz da família está garantida.

