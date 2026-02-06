Não é só na Inglaterra: Lugares que têm ‘mão inglesa’ pelo mundo

O mundo tem dois sistemas de trânsito. Lugares onde as pessoas dirigem os carros no lado esquerdo, com o veículo na pista da direita (em vermelho). E o contrário: volante à direita no carro, que trafega na pista à esquerda (em azul).

Por Flipar