Água sofisticada: Restaurante tem’carta de águas minerais’ ao estilo dos cardápios de vinho

Um restaurante britânico estrelado lançou uma carta exclusiva de águas minerais com rótulos importados de países como França, Espanha, Portugal, Itália, Islândia e Inglaterra, com preços entre 5 e 19 libras (aproximadamente R$?36 a R$?138), além de oferecer água filtrada gratuita para os que preferem não pagar.Por Flipar
As garrafas são servidas em taças de vinho para proporcionar uma experiência premium, refletindo uma tendência de bares e restaurantes em diversificar suas ofertas para clientes que evitam bebidas alcoólicas.
A água mineral, além de matar a sede e refrescar, é um produto sem contraindicação que ajuda a prevenir doenças, permite que a pessoa tenha mais disposição e proporciona uma sensação de saciedade.
A água mineral traz diversos benefícios ao organismo. Dentre eles, estão o fortalecimento do sistema imunológico, tonificação da estrutura óssea, otimização do trânsito intestinal e a hidratação do cérebro e da pele. Existem diversos tipos, com indicações para saúde.
Diante disso, especialistas em saúde reforçam a importância de ingerir o líquido regularmente durante o dia. No entanto, em virtude da correria do dia a dia, muitas pessoas deixam de consumir água mineral na quantidade ideal.
A água mineral trata-se do líquido captado diretamente das fontes, sem nenhuma alteração ou adição de substâncias químicas. É, portanto, aquela que mantém a sua pureza e as características naturais até chegar ao consumidor final.
Ela é diferente da água adicionada de sais, que recebe tratamentos químicos, e daquela que sai na torneira. Afinal, esse líquido mineral natural mantém-se livre de manipulações em sua composição.
Além disso, ela contém sais minerais naturais fundamentais para o bom funcionamento do organismo humano e traz benefício direto ao consumidor final.
Neste tipo de água, há o bicarbonato, substância com poderosa ação digestiva e diurética, capaz de remover toxinas que se acumulam no organismo.
O bicarbonato também contribui na manutenção do Ph do corpo, indicado para complicações no estômago, gastrite, úlcera gastroduodenais, hepatite e diabete.
A água mineral traz outro benefício importante. Trata-se do aumento da resistência física proporcionada pelo ferro, substância que contribui no transporte de oxigênio para todo o corpo. Ela pode potencializar vigor e resistência na prática atividades físicas.
A ingestão diária de água mineral potencializa o sistema de defesa do organismo. Afinal, os sais presentes são capazes de realizar a manutenção do sistema imunológico por meio do sistema linfático, glândulas que auxiliam no combate de infecções.
O lítio exerce uma importante função na manutenção da saúde neurológica, controlando o distúrbio bipolar – alterações periódicas de humor.
Na água mineral, há também o magnésio e o cálcio, que são excelentes aliados contra a pressão alta, visto que fortalecem o aumento da elasticidade dos vasos sanguíneos, contribuindo para uma melhor fluidez do sangue.
Além disso, o magnésio atua também no melhoramento da cognição, habilidade do cérebro de processar e assimilar as informações oriundas dos diferentes sentidos.
A água mineral é essencial para manter o cérebro hidratado e fornecer nutrientes importantes para a sua performance. Dessa forma, o magnésio atua como um calmante natural, reduzindo o nível de estresse e ansiedade.
O cálcio é um dos sais mais comuns neste tipo de água. Sendo essencial para o fortalecimento dos ossos e dos dentes. Consumi-lo, portanto, favorece no fortalecimento de toda estrutura óssea do corpo.
Ele também é responsável pelo transporte de vitamina B12, pelo trato gastrintestinal e no desenvolvimento muscular, assim como contribui grandemente na manutenção geral do organismo.
A água mineral contribui para que as fibras ingeridas durante a alimentação cumpram o seu papel na eliminação da matéria. Por isso, beber água mineral diariamente auxilia no tratamento contra a prisão de ventre.
O bário é um mineral que auxilia na dilatação dos vasos colaterais e permite que uma maior quantidade de sangue passe pelo miocárdio, com isso, reduz-se o trabalho cardíaco e a tensão arterial.
A água mineral é fundamental para manter a pele hidratada. Afinal, o carbonato presente neste tem a capacidade de potencializar a ação osmótica, uma hidratação mais adequada do organismo como um todo.
Na grande maioria das marcas que encontramos à venda, a água é gaseificada artificialmente. Isso acontece em um processo industrial idêntico ao dos refrigerantes. Ele retira o oxigênio presente no líquido e injeta, em seu lugar, gás carbônico. A água tem de ser resfriada para absorvê-lo.
A água mineral é fabricada no momento em que as águas das chuvas penetram no solo. A partir disso, elas atravessam diversas camadas até chegar às impermeáveis, onde estacionam.
Nesse trajeto por baixo do solo, a água passa por várias rochas cheias de substâncias minerais. Entre eles, estão o Carbonato e o Sulfato de Cálcio, que se diluem na água enriquecendo-a e fazendo com que adquira propriedades medicinais valiosas.
Quando a água acumulada no subterrâneo sofre pressão de um novo volume d’água, ela sobe para a superfície e surge em locais específicos. O lugar onde a água aflora é chamado nascente.
A Fonte do Leste é indicada como diurética, digestiva e desintoxicante. Naturalmente gasosa. A água desta fonte possui sabor agradável, sendo comercializada desde 1980 pela Empresa de Águas São Lourenço.
A Fonte Vichy possui propriedades indicadas para problemas gástricos e renais. Encontrada apenas em dois locais no mundo, em São Lourenço e na França, ela é conhecida como fonte da beleza.
A Fonte Primavera é uma fonte ferruginosa sendo indicada para pessoas com problemas de anorexia, anemia e astenia.
A Fonte Carbogasosa possui indicações medicinais para hipertensão arterial, depressão e estresse.
A Fonte Ferruginosa por conter muito ferro é boa para combater anorexia, anemia e astenia.
A Fonte Magnesiana é indicada para pessoas com problemas hepáticos e da vesícula biliar e em certas alterações do intestino grosso.
A Fonte Alcalina contribui no tratamento de úlceras, auxiliando na eliminação do ácido úrico e cálculos renais.
Localizada no Parque Novo, a Fonte Sulfurosa 02 contribui para o tratamento de diabetes, distúrbios do intestino e processos alérgicos da pele, além de problemas respiratórios.