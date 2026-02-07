Ivete Sangalo acompanha obras de mansão em Juazeiro, na Bahia

“Estou na varanda da minha casa, sempre sonhei com isso, saí pequena daqui, fui pra Salvador, virei cantora, eu quero voltar pra Juazeiro, eu quero ficar perto do rio (São Francisco), viver nesse lugar que eu amo tanto, mas uma coisa que eu queria muito ter era uma casa onde eu pudesse ter uma relação direta com a casa de quando eu era criança”, expressou a artista.