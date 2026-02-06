Quina, Lotofácil e mais: resultados loterias desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (6/2), cinco loterias: os concursos 6947 da Quina; o 2922 da Dupla Sena; o 3607 da Lotofácil; o 2885 da Lotomania e o 808 da Super Sete
Quina: R$ 10,6 milhões / Lotofácil: R$ 1,8 milhão / Lotomania: R$ 553 mil / Dupla Sena: R$ 1,1 milhão / Super Sete: R$ 1,75 milhão
Teve os seguintes números sorteados: 06-30-52-60-79
Teve os seguintes números sorteados: 18-33-34-35-39-45 no primeiro sorteio; 14-21-31-44-49-50 no segundo sorteio
Apresentou os seguintes números: 00-10-13-14-18-27-32-42-43-44-49-52-55-60-61-69-73-76-81-82
Apresentou o seguinte resultado: 01-02-04-05-06-08-09-13-14-15-16-18-19-20-23
Coluna 1: 5 / Coluna 2: 4 / Coluna 3: 1 / Coluna 4: 2 / Coluna 5: 7 / Coluna 6: 5 / Coluna 7: 3