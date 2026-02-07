Notícias

Vila em província chinesa tem mais de 100 mansões abandonadas

No interior da província de Yunnan, na China, um grande conjunto de mansões de luxo abandonadas chama a atenção.

São mais de 100 casas erguidas no Condado de Xundian, próximo a Kunming, com áreas construídas que variam de 200 a 500 metros quadrados.

As construções foram projetadas com janelas panorâmicas, grandes varandas, jardins planejados e até garagens no térreo, mas nunca chegaram a ser ocupadas.

As casas têm a estrutura completa finalizada, com esquadrias e até tubulações instaladas.

No entanto, elas ficaram sem acabamento interno, o que resultou em um conjunto de ruínas silenciosas marcadas pelo tempo e pela vegetação crescente.

As obras estão paralisadas há cerca de sete a oito anos, e o que seria um bairro de luxo se transformou em uma paisagem peculiar.

Milharais e plantações de trigo-sarraceno tomaram o espaço onde antes haveria gramados e áreas verdes de lazer.

As varandas e janelas panorâmicas, antes pensadas para contemplar os vales e campos, agora emolduram o verde das lavouras.

O isolamento geográfico e a dificuldade logística da região, somados à falta de financiamento, são apontados como principais motivos para o abandono do projeto.

Hoje, o programa permanece sem declarações oficiais dos responsáveis ou planos de ser retomado.

Mesmo em estado de deterioração, as mansões ainda conservam boa iluminação natural, ventilação e infraestrutura básica.

Especialistas considerarem três caminhos possíveis. Um deles é a preservação do local como registro arquitetônico.

Outras ideias para as casas abandonadas são: reaproveitamento adaptativo ou demolição seletiva.

Enquanto nenhuma dessas alternativas se concretiza, o local segue incorporado à rotina agrícola de Yunnan.

As casas, hoje cobertas por poeira e mato, viraram abrigo para pássaros, pontos de passagem e até mirantes improvisados.

Yunnan é uma região famosa por suas montanhas nevadas, terraços de arroz e desfiladeiros profundos, como o notável Tiger Leaping Gorge.

Flickr - Alexander Savin

A província é reconhecida por sua rica diversidade étnica, abrigando um grande número de minorias, cujos costumes e culturas são preservados em muitas vilas.

© CEphoto, Uwe Aranas

