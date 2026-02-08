Galeria

Ícone do jazz encontrado morto em cabine de cruzeiro já gravou com brasileiro; conheça Ken Peplowski

O renomado músico de jazz Ken Peplowski, de 66 anos, foi encontrado morto em sua cabine no último dia do cruzeiro temático “The Jazz Cruise ’26”, em 1º de fevereiro.

Por Flipar
Reprodução @peplowskiken

A equipe do navio Celebrity Summit deu falta do artista após ele não comparecer a uma apresentação agendada para as 16h.

Divulgação

A organização do evento lamentou a perda repentina no último dia da viagem.

Reprodução @peplowskiken

Peplowski construiu uma extensa discografia dedicada à tradição do jazz clássico. Conheça mais sobre ele!

Reprodução @peplowskiken

Ainda criança, ele rapidamente demonstrou talento incomum para instrumentos de sopro.

Chris Bair/Unsplash

A consagração veio através de sua longa parceria com a prestigiada gravadora Concord Records, quando lançou dezenas de álbuns aclamados.

Reprodução @peplowskiken

Em 2019, ele gravou um disco com o guitarrista brasileiro Diego Figuereido, intitulado “Amizade”.

ReproduÃ§Ã£o @peplowskiken

Antes de morrer, o músico vinha sendo o diretor artístico do Sarasota Jazz Festival, do Newport Beach Jazz Party e do Oregon Coast Jazz Party em Newport.

Reprodução @peplowskiken

Veja Mais