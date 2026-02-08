Galeria

Mudas de planta rara e cobiçada no mercado ilegal são resgatadas dentro de sacolas na “Cidade Imperial”

Equipes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) recuperaram nove exemplares de uma planta rara ameaçada de extinção em Petrópolis, a famosa “Cidade Imperial”, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Por Flipar
iNaturalist/vfarjalla

A principal hipótese é que contrabandistas tenham escondido o material para transportá-lo em um horário de menor vigilância.

Wikimedia Commons/Charles76

A espécie resgatada é a Worsleya procera, popularmente conhecida como “Imperatriz do Brasil”.

Divulgação

Essa coloração é algo extremamente incomum entre as amarilidáceas, que geralmente variam entre o vermelho, branco e laranja.

Wikimedia Commons/Hari Samynaath

Veja Mais