Santuário de Hércules e piscinas! Arqueólogos descobrem estruturas de 2.400 anos em Roma

Escavações arqueológicas na periferia de Roma revelaram estruturas surpreendentes que ajudam a expandir o mapa histórico da cidade antiga para além do seu centro tradicional.

Por Flipar
Pexels/Anastasiya Badun

Estima-se que as ocupação contínua do local tenha acontecido entre os séculos 5 a.C. e 3 d.C.

Pexels/Kelly

As pesquisas, iniciadas em 2022, abrangem cerca de quatro hectares.

Pexels/Rafael Nicida

Na época, a área era cortada por uma estrada antiga e um curso d’água que fluía para o rio Aniene.

Domínio Público

Coordenada pela Superintendência Especial de Roma, a pesquisa busca entender se as piscinas eram usadas para rituais ou fins produtivos.

Divulgac?a?o/Soprintendenza Speciale di Roma

Foram identificados depósitos votivos e diversos objetos de terracota, como cabeças, pés, estatuetas femininas e figuras de bovinos.

Divulgac?a?o/Soprintendenza Speciale di Roma

Em uma das tumbas, foi encontrado um crânio com indícios de trepanação cirúrgica, um registro raro e de grande interesse científico.

Freepik/ededchechine