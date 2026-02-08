Você mastiga direito? Veja o impacto desse hábito na saúde

A mastigação é o primeiro passo da digestão e tem papel decisivo na forma como o corpo aproveita os nutrientes. Comer devagar ajuda o organismo a trabalhar melhor desde o início do processo digestivo.Por Flipar
Ao mastigar bem, os alimentos são quebrados em partículas menores, o que facilita a ação das enzimas digestivas. Isso reduz o esforço do estômago e melhora a absorção dos nutrientes.
A mastigação também estimula a produção de saliva, rica em enzimas como a amilase. Essa substância já inicia a digestão dos carboidratos ainda na boca.
Quando engolimos alimentos mal mastigados, o estômago precisa trabalhar mais. Isso pode causar sensação de peso, gases, refluxo e má digestão.
Comer rapidamente costuma levar ao consumo excessivo de comida. A mastigação lenta ajuda o cérebro a reconhecer a saciedade, evitando exageros nas refeições.
Após a boca, o alimento segue para o estômago, onde é misturado ao suco gástrico. Quanto mais bem mastigado, mais eficiente e rápida é essa etapa.
No intestino, os nutrientes são absorvidos pelo organismo. Um processo digestivo bem-feito começa na mastigação e reflete diretamente na saúde intestinal.
Alguns alimentos favorecem a digestão, como frutas, verduras, legumes e grãos integrais. Eles são ricos em fibras, que estimulam o funcionamento do intestino.
Alimentos fermentados, como iogurte natural e kefir, também ajudam. Eles contribuem para o equilíbrio da microbiota intestinal, essencial para a digestão.
Por outro lado, alimentos ultraprocessados, ricos em gordura e açúcar, dificultam o processo digestivo. Eles exigem mais esforço do organismo e podem causar desconfortos
Frituras, excesso de carne vermelha e alimentos muito condimentados também tendem a tornar a digestão mais lenta. Em excesso, favorecem azia e sensação de estufamento.
Sobre beber líquidos durante as refeições, o mito de que “faz mal” não é totalmente verdadeiro. Pequenas quantidades de água não prejudicam a digestão.
O problema está no excesso de líquidos durante a refeição. Grandes volumes podem diluir o suco gástrico e atrasar o processo digestivo em pessoas mais sensíveis.
O ideal é beber água ao longo do dia e dar pequenos goles durante a refeição, se houver necessidade. Isso ajuda na deglutição sem sobrecarregar o estômago.
Em resumo, mastigar bem, escolher alimentos adequados e manter equilíbrio no consumo de líquidos são atitudes simples. Juntas, elas fazem grande diferença para a digestão e a saúde geral.