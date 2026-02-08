Entretenimento

Conheça o diretor de fotografia Adolpho Veloso, brasileiro indicado ao Oscar por ‘Sonhos de Trem’

O cinema brasileiro vive um momento de glória no cenário internacional. Além das quatro indicações recebidas por “O Agente Secreto”, existe uma 5ª oportunidade do Brasil conquistar a estatueta dourada.

Por Flipar
Reprodução/TV Globo

Seu discurso de agradecimento, que incluiu a frase “Vai, Brasil! Vai, Corinthians!”, viralizou nas redes sociais.

Reprodução/Redes Sociais

Depois da vitória no Critics Choice, o fotógrafo publicou imagens nas redes sociais segurando o troféu ao lado de Wagner Moura, acompanhadas da legenda: “Nada mais importa”.

Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais

Veloso consolidou sua carreira transitando entre a publicidade de grandes marcas e o cinema independente nacional, com destaque para o filme “Rodantes”, de 2021.

Reprodução

Veja Mais