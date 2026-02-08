Celebridades e TV

‘Rei dos calouros’: apresentador Raul Gil faz 88 anos

Um dos grandes apresentadores e descobridores de talento da TV brasileira, Raul Gil chegou aos 88 anos no dia 27 de janeiro.

Em um vídeo postado nas redes sociais, ele agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho: “Muito feliz com cada demonstração de amor.”

Raul Gil nasceu em 1938, na cidade de São Paulo. Relembre agora sua trajetória de sucesso!

Raul Gil iniciou sua trajetória como cantor em programas de calouros nos anos 1950, período em que venceu concursos musicais e ganhou projeção no rádio e na TV.

Ao longo de décadas, ele passou pelas principais emissoras do Brasil, incluindo Record, Tupi, Rio, Manchete, Band e SBT.

Em 1973, fechou um contrato com a TV Record, onde passou a comandar o “Programa Raul Gil”.

O apresentador se tornou o “rei dos calouros”, sendo responsável por descobrir e lançar centenas de artistas na música nacional.

Quadros como o “Jogo do Banquinho” e “Pra Quem Você Tira o Chapéu”, popularizados pelo apresentador, ficaram eternizados na TV brasileira.

Como apresentador, sua voz característica, bordões e modo direto de conduzir entrevistas e apresentações ajudaram a criar uma identidade facilmente reconhecível pelo público.

Atualmente, o apresentador está fora da TV desde o fim de 2024, quando encerrou seu contrato com o SBT.

Hoje, ele passa a maior parte do tempo em uma de suas propriedades de alto padrão situadas em um condomínio fechado na cidade de Itu, no interior paulista.

“Foi no Raul Gil. Eu entrei no Raul… Eu tinha 13 anos”, relembrou a artista sobre o início da carreira. O apresentador fez vários elogios à cantora, que se emocionou.

