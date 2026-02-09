Empresa chilena com sete décadas de história fecha as portas após surto de gripe aviária

Uma tradicional empresa avícola chilena, com 68 anos de história, anunciou o fechamento definitivo de suas atividades após um surto devastador de gripe aviária.Por Flipar
A contaminação de cerca de 300 mil aves forçou o sacrifício de todo o plantel por determinação sanitária, o que comprometeu a cadeia produtiva.
A Avícola y Fundo Chequén tentou continuar operando com a venda de ovos de terceiros, mas enfrentou dificuldades financeiras, incertezas regulatórias e custos elevados, o que inviabilizou a retomada da produção própria.
Nos últimos anos, a gripe aviária tem sido motivo de preocupação em vários lugares do mundo.
No fim de janeiro, Iowa, nos Estados Unidos, confirmou seu primeiro caso de gripe aviária (H5N1) de 2026 em um plantel de galinhas e faisões.
A notícia causou temor porque o estado de Iowa é um dos maiores produtores de aves do país.
A doença já atingiu mais de 186 milhões de aves nos Estados Unidos desde 2022 e ultrapassou 1,1 milhão apenas em janeiro de 2026.
Novos surtos também foram registrados em Delaware e na Geórgia, aumentando a preocupação das autoridades.
A enfermidade costuma levar ao abate preventivo de grandes lotes, impactando preços, exportações e a economia, especialmente em estados produtores como Iowa.
O abate preventivo e medidas rigorosas de biossegurança são as principais ferramentas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para evitar que a doença se espalhe e prejudique as exportações.
Recentemente, pesquisadores da Universidade de Washington desenvolveram uma vacina em spray nasal que mostrou proteção promissora contra a gripe aviária H5N1.
Nos testes, feitos com hamsters e camundongos, os animais vacinados tiveram proteção quase total mesmo após alta exposição ao vírus, inclusive aqueles já infectados anteriormente por influenza sazonal.
A iniciativa ganhou força após a detecção do H5N1 em vacas leiteiras nos Estados Unidos, sinal de possível adaptação do vírus a novos mamíferos.
Os próximos passos incluem testes em modelos de tecidos humanos e ajustes para ampliar a proteção contra variantes, com potencial de uso futuro no controle de surtos.