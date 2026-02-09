Medicamento inovador com planta quebra-pedra será usado no SUS

O Brasil está prestes a lançar um medicamento fitoterápico inovador baseado numa planta conhecida como “quebra-pedra”.Por Flipar
A planta quebra-pedra é usada há décadas na medicina popular, especialmente em forma de chá para problemas urinários e cálculos renais.
Um estudo da USP já ratificou seu potencial, demonstrando a eliminação de cálculos em pacientes que utilizaram a erva por 12 semanas.
Agora, a planta servirá de base para um produto padronizado, com a proposta de futuramente integrar a rede do Sistema Único de Saúde (SUS).
A iniciativa, chamada Programa Fitoterápicos, é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e conta com participação da Fiocruz.
Além disso, foi firmada uma parceria entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos).
Para a primeira etapa, foram destinados R$ 2,4 milhões, que serão aplicados em equipamentos, adequações técnicas, serviços e estudos laboratoriais, seguindo as exigências da Anvisa.
Após os testes de estabilidade e a aprovação regulatória, estima-se que o fármaco esteja disponível na rede pública em até dois anos.
Segundo a vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Priscila Ferraz, o projeto representa um avanço por oferecer uma alternativa terapêutica segura.
Para ela, o programa busca “incentivar o uso sustentável da biodiversidade e o fortalecimento da cadeia produtiva nacional”.
A instituição também destaca que outras plantas medicinais poderão ser incluídas futuramente.
A erva quebra-pedra é um recurso versátil, com benefícios que vão muito além do uso popular. Conheça alguns dos principais!
Combate a parasitas: Possui compostos promissores no tratamento da Leishmaniose e da doença de Chagas, atacando os parasitas com baixa toxicidade para o ser humano.
Ação antimicrobiana e antioxidante: Inibe bactérias como a Staphylococcus aureus (inclusive cepas resistentes) e protege as células contra danos inflamatórios e radicais livres.
Bem-estar digestivo e urinário: Atua como diurético natural, combatendo o inchaço, e auxilia na digestão, reduzindo gases e estufamento.
Vale ressaltar que o uso da quebra-pedra nÃ£o Ã© recomendado para pacientes com insuficiÃªncia renal grave. AlÃ©m disso, gestantes, lactantes, crianÃ§as e idosos nÃ£o devem utilizar a planta sem orientaÃ§Ã£o mÃ©dica.