Medicamento inovador com planta quebra-pedra será usado no SUS

O Brasil está prestes a lançar um medicamento fitoterápico inovador baseado numa planta conhecida como “quebra-pedra”.

Por Flipar
Wikimedia Commons/Challiyan

A planta quebra-pedra é usada há décadas na medicina popular, especialmente em forma de chá para problemas urinários e cálculos renais.

Wikimedia Commons/Vengolis

Um estudo da USP já ratificou seu potencial, demonstrando a eliminação de cálculos em pacientes que utilizaram a erva por 12 semanas.

Divulgação/Marcos Santos

Agora, a planta servirá de base para um produto padronizado, com a proposta de futuramente integrar a rede do Sistema Único de Saúde (SUS).

Domínio Público/Toluaye

A iniciativa, chamada Programa Fitoterápicos, é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e conta com participação da Fiocruz.

Wikimedia Commons/Donatas Dabravolskas

Além disso, foi firmada uma parceria entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos).

Divulgação

Para a primeira etapa, foram destinados R$ 2,4 milhões, que serão aplicados em equipamentos, adequações técnicas, serviços e estudos laboratoriais, seguindo as exigências da Anvisa.

Reprodução/TV Globo

Após os testes de estabilidade e a aprovação regulatória, estima-se que o fármaco esteja disponível na rede pública em até dois anos.

Wikimedia Commons/Vinayaraj

Segundo a vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Priscila Ferraz, o projeto representa um avanço por oferecer uma alternativa terapêutica segura.

Wikimedia Commons/Sailesh

Para ela, o programa busca “incentivar o uso sustentável da biodiversidade e o fortalecimento da cadeia produtiva nacional”.

Reprodução/Freepik

A instituição também destaca que outras plantas medicinais poderão ser incluídas futuramente.

Reprodução/Freepik

A erva quebra-pedra é um recurso versátil, com benefícios que vão muito além do uso popular. Conheça alguns dos principais!

Wikimedia Commons/V C balakrishnan

Combate a parasitas: Possui compostos promissores no tratamento da Leishmaniose e da doença de Chagas, atacando os parasitas com baixa toxicidade para o ser humano.

archivo fotográfico 'CIENCIA20'

Ação antimicrobiana e antioxidante: Inibe bactérias como a Staphylococcus aureus (inclusive cepas resistentes) e protege as células contra danos inflamatórios e radicais livres.

Wikimedia Commons/Andrés González

Bem-estar digestivo e urinário: Atua como diurético natural, combatendo o inchaço, e auxilia na digestão, reduzindo gases e estufamento.

Flickr - Jason Hollinger

Vale ressaltar que o uso da quebra-pedra nÃ£o Ã© recomendado para pacientes com insuficiÃªncia renal grave. AlÃ©m disso, gestantes, lactantes, crianÃ§as e idosos nÃ£o devem utilizar a planta sem orientaÃ§Ã£o mÃ©dica.

Flickr - Forest and Kim Starr

