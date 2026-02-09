Indesejados: pesquisa aponta de que países são os ‘piores turistas do mundo’

Uma pesquisa internacional encomendada pelo site Expedia e conduzida pela TNS Infratest apontou quais são os “piores turistas do mundo” com base nas nacionalidades.Por Flipar
O estudo ouviu cerca de 4,5 mil profissionais da rede hoteleira em 27 países para entender como turistas são percebidos durante estadias em hotéis ao redor do mundo.
Entre os critérios avaliados estão educação, respeito às regras locais, cuidado com as instalações e facilidade de convivência.
De acordo com os hoteleiros entrevistados, alguns grupos de visitantes acabam deixando uma impressão menos positiva.
O levantamento identificou que turistas europeus — coincidentemente vizinhos — lideram as queixas dos hoteleiros por razões distintas. Veja!
EspanhÃ³is â?? Embora sejam considerados extrovertidos e cordiais, muitos profissionais relatam comportamentos indelicados vindos dos espanhÃ³is.
Foram citados fatores como excesso de barulho, impaciência e menor atenção às normas de etiqueta, o que pode gerar desconforto em ambientes compartilhados.
Gregos – Logo em seguida, vem os gregos, frequentemente descritos como exigentes e propensos a reclamações.
Hoteleiros apontam que os gregos tendem a apresentar menor tolerância às normas internas dos hotéis, como regras de silêncio, horários e cuidados com áreas comuns, tornando a convivência mais delicada.
Franceses – Os franceses lideram a pesquisa dos “piores turistas do mundo”. Segundo os relatos, eles costumam demonstrar resistência em falar outros idiomas, o que dificulta a comunicação com equipes locais.
Além disso, os franceses são vistos como pouco inclinados a dar gorjetas, comportamento que pesa especialmente em países onde essa prática é valorizada no setor de serviços.
Por fim, o levantamento destacou que a conduta individual dos viajantes acaba impactando diretamente a imagem de seus países de origem.
Em contrapartida aos malvistos, nacionalidades como a japonesa são frequentemente citadas como exemplo positivo de turista.
Algumas das características associadas ao japoneses foram: organização, discrição e respeito às regras de uma maneira geral.
Além do estudo da TNS Infratest para a Expedia, outras pesquisas mostram mais três nacionalidades que costumam aparecer em listas de “turistas difíceis” por comportamentos específicos: britânicos, chineses e russos.
Pesquisas britânicas indicam que visitantes do Reino Unido são pouco dispostos a aprender a língua local e até vistos negativamente por moradores de destinos populares na própria Europa.
No caso dos chineses, já foram citados o costume de falar alto em locais fechados e a resistência a filas.
Os russos, por sua vez, são vistos negativamente em alguns países europeus, sobretudo no Norte da Europa. Algumas reclamações são sobre a falta de sorrisos ou agradecimentos.