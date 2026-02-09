Porto de Galinhas é “ilha dos sonhos” nordestina que conquista turistas

Nos últimos anos, a região de Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco, tem se consolidado como um dos destinos mais populares do Nordeste.Por Flipar
Embora não seja uma ilha, o destino é visto por muitos visitantes como a “ilha dos sonhos”, por oferecer uma experiência completa sem grandes deslocamentos.
No passado, a região era habitada por indígenas potiguaras e, durante o período colonial, tornou-se um ponto estratégico para a exploração do pau-brasil e cana-de-açúcar.
As praias de areia clara se estendem por quilômetros, permitindo caminhadas, banhos de mar e práticas esportivas.
A região apresenta uma diversidade de cenários que atende a todos os perfis: a Praia de Muro Alto, por exemplo, é famosa por suas águas paradas e resorts de luxo.
No Pontal de Maracaípe, é possível ver o encontro do rio com o mar e observar cavalos-marinhos.
A gastronomia é outro aspecto que atrai os turistas por unir o frescor dos frutos do mar a pratos típicos do interior pernambucano, como tapioca e macaxeira.
Com temperatura média em torno de 26 °C, Porto de Galinhas pode ser visitada o ano todo.
O período mais seco, entre setembro e fevereiro, é ideal para quem busca sol e mar cristalino.