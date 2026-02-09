Khaby Lame, maior TikToker do mundo, autoriza a criação do seu ‘clone digital’ e gera polêmica

Khaby autorizou o uso de seus dados biométricos (rosto, voz e padrões de comportamento) para alimentar modelos de IA.Por Flipar
O acordo foi fechado com a Rich Sparkle Holdings e avaliado entre 900 e 975 milhões de dólares.
O acordo gerou críticas por ser visto como uma “venda da alma digital”.
Apesar disso, o influenciador seguirÃ¡ criando conteÃºdo, usando a IA como ferramenta de expansÃ£o global.
A estratégia prevê que o “clone virtual” participe de campanhas, interaja com fãs e venda produtos.
O objetivo do influenciador é ousado: gerar mais de 4 bilhões de dólares (cerca de R$ 5,1 bilhões) em vendas anuais.
Além do sucesso financeiro e tecnológico, Khaby tem expandido sua atuação para causas humanitárias e entretenimento tradicional.