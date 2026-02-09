Galeria

Restaurante brasileiro é escolhido o ‘melhor italiano do mundo fora da Itália’

Pelo segundo ano consecutivo, o Ristorante Hotel Cipriani, localizado no icônico Belmond Copacabana Palace, conquistou o título de melhor restaurante italiano do mundo fora da Itália.

Por Flipar
Divulgação/Belmond

O reconhecimento vem do bem-conceituado ranking 50 Top Italy 2026, anunciado em Milão no dia 15 de dezembro.

Leonardo Cirimbelli/Unsplash

A celebração foi dupla para o endereço carioca: o mestre por trás da cozinha, Nello Cassese, também foi nomeado o Chef do Ano de 2026.

Divulgação

A premiação ressaltou a excelência técnica, o cuidado na seleção dos ingredientes e a paixão que se refletem em uma cozinha que valoriza receitas clássicas italianas reinterpretadas com identidade própria.

Divulgac?a?o/Belmond

“Os pratos, elegantes no sabor e na apresentação, contam a história do bom gosto e da riqueza gastronômica da Itália”, descreveu a plataforma.

Reproduc?a?o

A integração de ingredientes brasileiros aos preparos tradicionais também chamou atenção, como no ravióli recheado com frango à caçadora servido com purê.

Reprodução @belmondcopacabanapalace

“Para finalizar, há a imperdível montanha de excelente gelato servida à mesa. A carta de vinhos e o serviço são de alto nível”, destacaram.

Reprodução @belmondcopacabanapalace

Localizado em frente à famosa piscina do Copacabana Palace, o restaurante acumula cerca de 30 anos de história.

Divulgac?a?o/Tomas Rangel

Seu salão é amplo, com uma atmosfera retrô-elegante, decorado com peças de design e grandes obras de arte, que reforçam o caráter clássico e sofisticado do ambiente.

Divulgac?a?o/Tomas Rangel

O restaurante oferece menus degustação e experiências exclusivas, como a mesa do chef, com propostas sazonais cuidadosamente elaboradas.

Divulgação/Belmond

Em 2025, o Cipriani teve sua estrela Michelin renovada, reafirmando seu prestígio internacional.

Divulgac?a?o/Belmond

Na data de 16 de dezembro, o restaurante encontrava-se temporariamente fechado para reformas, parte de um amplo projeto de modernização do hotel, que inclui melhorias em suítes, spa, academia, entre outros.

Divulgação/Copacabana Palace

Além do Brasil, a lista dos dez melhores restaurantes italianos fora da Itália em 2026 reúne estabelecimentos localizados na Croácia, China, França, Canadá, Estados Unidos, Singapura e Alemanha.

Fallon Travels/Unsplash

O pódio de 2026 permaneceu inalterado em relação à edição anterior. A terceira posição foi ocupada pelo DaNico, de Toronto, no Canadá, liderado pelo chef Daniele Corona.

Divulgac?a?o

No cardápio, o ranking destaca pratos como mexilhões cacio e pepe, espaguete com cogumelos e trufas, bacalhau negro com vermute e caviar e a sobremesa floresta de morangos.

Reprodução @danico.to

O segundo lugar ficou com o Il Carpaccio, situado no hotel Royal Monceau, em Paris, e comandado pelos chefs Oliver Piras e Alessandra Del Favero.

Reprodução @ilcarpaccioparis

Com um salão iluminado por grandes janelas voltadas para o jardim, o restaurante oferece desde pratos contemporâneos, como prestigiado “Pacchero alla Vittorio”, até um menu que varia conforme as estações do ano.

Reprodução @ilcarpaccioparis

O ranking deste ano carrega um simbolismo especial, já que celebra o primeiro ano da culinária italiana como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco.

Rita und mit/Pixabay

