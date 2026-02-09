Nova Zelândia quer exterminar gatos “assassinos”

O ministro da Conservação da Nova Zelândia, Tama Potaka, anunciou que o país pretende erradicar a população de gatos selvagens até 2050.Por Flipar
“Para impulsionar a biodiversidade […], precisamos nos livrar de algumas dessas espécies assassinas”, declarou o político em entrevista a uma rádio local.
Esses animais agora fazem parte do programa Predator Free 2050, dedicado ao combate de espécies invasoras.
A iniciativa visa combater a população de mais de 2,5 milhões de felinos invasores, que causam um grave impacto na fauna nativa do país.
De acordo com o comunicado oficial, os gatos selvagens têm causado declínio de aves, pequenos mamíferos, répteis e insetos.
Um exemplo foi a morte de mais de 100 morcegos-de-cauda-curta perto de Ohakune no período de apenas uma semana.
Outro impacto causado pelos gatos selvagens é o risco de desaparecimento da ave borrelho-do-sul na Ilha Rakiura/Stewart.
“Gatos selvagens agora são encontrados por toda a Nova Zelândia, de fazendas a florestas, e exercem enorme pressão sobre aves, morcegos, lagartos e insetos nativos”, narrou o governo neozelandês.
Antes de tornar o plano público, o governo realizou uma consulta, na qual mais de 90% dos cerca de 3 mil participantes apoiaram a medida.
A estratégia do programa está sendo revisada e os detalhes de sua execução serão apresentados na versão atualizada, prevista para março de 2026.
Apesar do amplo apoio, a decisão gerou debate. Christine Sumner, ativista de bem-estar animal defendeu a urgência de investir em métodos humanitários de controle que substituam o extermínio.
“Estamos falando de removê-los do ambiente, e isso atualmente é feito por meios letais, o que não nos agrada. Esse é o maior desafio”, afirmou ela ao The Guardian.
O governo enfatiza que o alvo da erradicação não inclui gatos domésticos e incentiva medidas de posse responsável, como castração e microchipagem.
Para Sumner, no entanto, o país precisa de uma legislação nacional específica para o manejo de felinos.
A Nova Zelândia está entre as nações com maior número de gatos domésticos por habitante.
Estima-se que existam aproximadamente 1,26 milhões de gatos domésticos no país — cerca de 40% dos domicílios neozelandeses têm pelo menos um gato como pet.
Os gatos selvagens são descendentes de gatos domésticos que passaram a viver sem contato humano. Eles se adaptam rapidamente a ambientes naturais, formando colônias e desenvolvendo comportamentos de caça muito eficientes.
Por serem predadores oportunistas, causam grande impacto na fauna local, especialmente aves, répteis e pequenos mamíferos. Eles vivem em uma vasta gama de habitats, de florestas densas a savanas e desertos.