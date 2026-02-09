Galeria

Maior feira de tecnologia do mundo apresentou robôs domésticos e TV ultrafina

A cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, recebeu entre 6 e 9 de janeiro a Consumer Electronics Show (CES) 2026, a mais badalada feira tecnológica do mundo. O Flipar mostra a seguir alguns dos destaques em exibição no evento deste ano!

A LG levou ao CES um novo passo em direção à automação doméstica com o CLOiD, robô equipado com braços articulados e projetado para realizar tarefas cotidianas, como dobrar roupas, organizar objetos e circular pela casa funcionando como um centro móvel de controle.

Mais do que um experimento chamativo, o dispositivo sinaliza uma tentativa clara de aproximar a robótica do uso prático no dia a dia.

Durante as demonstrações ao vivo, uma das tarefas exibidas foi a de colocar peças de roupa dentro da máquina de lavar.

A LG não informou valores nem estabeleceu uma data para o início da comercialização do CLOiD, o robô multitarefas com inteligência artificial.

Na CES 2026 a robótica ganha destaque com uma gama variada de inovações. Outra atração comentada é o Atlas, humanoide desenvolvido pela Boston Dynamics em parceria com a Hyundai, exibido em Las Vegas com movimentos fluidos e capacidades que apontam para uso em fábricas e ambientes de produção.

A LG também reapresentou o conceito da TV ultrafina. Lançada originalmente como Signature OLED W7 e apelidada de “Wallpaper” por ter espessura comparável à de um smartphone, a proposta retorna agora sob o nome OLED evo W6. De acordo com a empresa, o novo modelo deve chegar ao mercado em breve.

A japonesa Yukai Engineering exibiu o Baby Fu-Fu, um ventilador portátil desenvolvido para bebês. Com design que remete a um ursinho, o aparelho pode ser acoplado a berços ou carrinhos de transporte. Voltado à segurança infantil, o modelo conta com hélice totalmente isolada, o que impede o contato direto com os dedos da criança.

A previsão de lançamento é para meados de 2026. A Yukai Engineering já havia despertado curiosidade na edição de 2025 ao apresentar um robô em forma de ursinho projetado para soprar bebidas quentes, ajudando a resfriá-las antes do consumo.

A GE Appliances apresenta uma geladeira inteligente voltada a consumidores que fazem compras com regularidade. O modelo traz um scanner embutido na área externa do dispensador de água. Sempre que um produto acaba, o usuário pode ler o código de barras da embalagem, que é automaticamente incorporado a uma lista de compras digital sincronizada com um aplicativo.

Em saúde e bem-estar, há inovações no segmento de escovas de dentes. Um exemplo é uma escova sônica inteligente capaz de monitorar indicadores de saúde por meio do hálito durante o uso, indicando potenciais sinais de condições como diabetes ou outras alterações metabólicas.

De televisores e computadores a dispositivos vestíveis, robôs e gadgets diversos, a presença da inteligência artificial se intensifica na feira, permeando não apenas softwares, mas também o próprio funcionamento de hardwares e componentes eletrônicos.

Após um 2025 marcado pela ascensão dos chamados agentes inteligentes, a IA passa a ocupar uma posição estrutural nas estratégias das fabricantes.

Nesta edição da CES 2026, os carros elétricos e as tecnologias automotivas inteligentes ganharam destaque com protótipos que vão de veículos movidos a bateria a sistemas avançados de direção autônoma e assistentes digitais integrados.

Marcas e parceiras de tecnologia exibiram carros capazes de se comportar como companheiros proativos, com IA que adapta respostas ao motorista e aos passageiros em tempo real, além de demonstrações de robotaxis totalmente autônomos em desenvolvimento.

Anéis inteligentes estão entre as novidades em Las Vegas. Por exemplo, fabricantes apresentaram a nova geração do RingConn Gen 3, que adiciona monitoramento de pressão arterial e sensores avançados ao formato de anel inteligente, reforçando a tendência de transformar esses dispositivos em ferramentas completas de acompanhamento de bem-estar

Criada em 1967, a Consumer Electronics Show (CES) se consolidou ao longo das décadas como o principal palco mundial para a apresentação de inovações tecnológicas.

Desde então, a feira tem servido como vitrine para produtos e tendências que frequentemente moldam os rumos da indústria eletrônica e digital nos anos seguintes. Desde 1998, Las Vegas se tornou sua sede fixa, oferecendo a infraestrutura necessária para um evento de escala global.

