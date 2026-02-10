Pra quem não viu: Will Santana surfa onda colossal durante tempestade em Nazaré

Mesmo sob o impacto da tempestade Ingrid, que castiga parte da Europa, o brasileiro Will Santana encarou o mar revolto de Nazaré, em Portugal, e surfou uma onda gigante. O fato aconteceu no dia 24 de janeiro de 2026.Por Flipar
A praia, famosa mundialmente pelas ondulações extremas, voltou a registrar ondas impressionantes que ultrapassaram os 25 metros de altura após a passagem da tempestade.
O surfista realizou o feito em um cenário de mar caótico, com muita espuma e forte turbulência. Will seguiu para a esquerda e surfou de backside (manobra de costas para a onda), mantendo o controle mesmo diante das condições adversas, até conseguir sair da onda sem cair, concluindo a manobra com sucesso.
O feito foi celebrado pelo próprio atleta nas redes sociais. Em uma publicação no Instagram, Will resumiu a experiência com poucas palavras: “Tempestade Ingrid na Europa. Ventos fortes. Ondas gigantes. Surfe no limite”.
Especialista em ondas gigantes, Will Santana percorre diversos pontos do planeta em busca dos maiores desafios do mundo.
Com ampla experiência em Nazaré, ele faz parte do seleto grupo de surfistas que enfrentam algumas das situações mais extremas da modalidade, sempre apoiado por planejamento detalhado, equipe de resgate e preparação física intensa.
Natural de Sergipe, Willyam Santana é reconhecido como um dos nomes do surfe de ondas gigantes, modalidade que reúne atletas como Lucas Chumbo e Pedro Scooby, e sua história é vista como exemplo de superação em um dos esportes mais radicais do planeta.
Nazaré é uma pequena vila litorânea portuguesa localizada no distrito de Leiria, na região Oeste de Portugal. Ao longo das últimas décadas, o então pacato vilarejo de pescadores transformou-se em um dos destinos mais emblemáticos do mundo não só para quem ama o mar, mas para turistas e atletas de elite de todos os continentes.
A cidade fica em uma área histórica da província de Estremadura e combina tradições locais, belezas naturais e uma geografia espetacular que a torna única no mapa atlântico europeu.
Originalmente conhecida por suas praias extensas, pesca artesanal e tradições culturais, Nazaré começou a ganhar importância turística ao longo do século 20, quando visitantes nacionais e internacionais passaram a frequentar suas areias e participar das festividades religiosas e populares da região.
A cultura local preserva elementos típicos e celebrações devocionais, especialmente as ligadas à Nossa Senhora de Nazaré, que atraem romeiros e fiéis todos os anos.
No entanto, o que diferencia Nazaré no cenário mundial hoje é o fenômeno natural que ocorre em suas águas: as ondas gigantes da Praia do Norte.
Essa praia, situada ao norte do promontório rochoso que separa a vila, tornou-se ponto de referência internacional no surfe de ondas grandes devido à presença do Canhão da Nazaré, um enorme desfiladeiro submarino que se estende por centenas de quilômetros e atinge altitudes de milhares de metros de profundidade.
Essa estrutura geológica atua como uma espécie de “amplificador” das ondulações que vêm do Oceano Atlântico, canalizando e intensificando a energia e permitindo que ondas enormes se formem em frente à costa.
A partir de 2010, a curiosidade global por Nazaré cresceu exponencialmente, sobretudo quando surfistas de renome internacional começaram a dominar e documentar sessões de surfe em ondas que desafiam os limites do esporte. Nomes como o norte-americano Garrett McNamara foram fundamentais para colocar o local no foco do mundo esportivo depois de recordes impressionantes terem sido registrados na Praia do Norte.
Desde então, recordes têm sido batidos sucessivas vezes, com ondas frequentemente superiores a 20 metros e, em casos excepcionais, chegando perto ou mesmo ultrapassando os 30 metros de altura.
Para além do surfe e das atrações naturais, muitos visitantes buscam a vila em combinação com outras experiências em Portugal, como a visita ao famoso Santuário de Fátima, uma das maiores atrações religiosas do país, que fica a pouco tempo de distância.