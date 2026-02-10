Sabrina Sato usa look de 3 mil cristais em ensaio da Vila Isabel

Sabrina Sato chamou atenção ao usar um figurino com cerca de 3 mil cristais Swarovski durante o ensaio técnico da Unidos de Vila Isabel, na Sapucaí. Rainha de bateria da escola, a apresentadora iniciou no Rio sua agenda para o Carnaval 2026.

Por Flipar