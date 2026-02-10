Produto similar ao doce de leite gera confusão em supermercados

Em pelo menos três supermercados de Fortaleza foram encontrados produtos análogos ao doce de leite. As embalagens são muito parecidas com as tradicionais, sem aviso claro de que não são originais. O preço mais baixo contribui para que clientes comprem sem perceber a diferença.

Por Flipar