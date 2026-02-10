Nova adaptação de ‘Cabo do Medo’, série da Apple TV+ destaca Javier Bardem como vilão; confira!

Javier Bardem é um dos atores espanhóis mais reconhecidos internacionalmente. Conheça mais sobre a trajetória dele!Por Flipar
Nascido em 1º de março de 1969, em Las Palmas, nas Ilhas Canárias, Bardem vem de uma família profundamente ligada às artes. Sua mãe, Pilar Bardem, foi uma atriz respeitada.
Antes de se consolidar no cinema, jogou rugby na seleção espanhola e estudou artes plásticas. Com 11 anos, já atuava ao lado da mãe em algumas produções.
Nos anos 1990, Bardem já faturou diversos prêmios de atuação na Europa, antes de ganhar destaque no cinema hollywoodiano.
Em 1992, contracenou pela primeira vez com sua futura esposa, Penélope Cruz, na comédia romântica “Jamón, jamón”.
Um de seus primeiros papéis que tiveram um reconhecimento maior foi em “Carne Trêmula”, de 1997, dirigido por Pedro Almodóvar.
Em 2000, brilhou ao interpretar o escritor cubano Reynaldo Arenas em “Antes do Anoitecer” e recebeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator.
A consagração veio em 2008, quando conquistou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante pelo papel o icônico vilão Anton Chigurh em “Onde os Fracos Não Têm Vez”.
Antes disso, Bardem se destacou em outros filmes como “Colateral” e “Mar Adentro”, ambos lançados em 2004.
Outros papéis marcantes incluem o vilão Raoul Silva em “007 – Operação Skyfall”, de 2012, e Juan Antonio na comédia romântica “Vicky Cristina Barcelona”, de 2008.
Em 2010, Bardem viveu Uxbal no drama “Biutiful”, papel que lhe rendeu sua segunda indicação ao Oscar de Melhor Ator.
Mais recentemente, interpretou Stilgar na saga de ficção científica “Duna”, de 2021, e “Duna: Parte 2”, de 2024.
Bardem e Penélope Cruz são casados desde 2010. Eles tiveram dois filhos juntos, Leo e Luna.
Além do cinema, Bardem é engajado politicamente e já defendeu publicamente causas como os direitos palestinos.
Atualmente, o ator mantém uma rotina rígida para não ficar muito tempo longe da família, conciliando trabalhos em Hollywood e a vida em Madri.