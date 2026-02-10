Galeria

As maiores estátuas do planeta: história, imponência e turismo

Por todo o mundo, estátuas de vários tamanhos têm importância cultural, histórica e turística. São os casos da Pequena Sereia (Copenhague), Cristo Redentor (Rio de Janeiro) e Estátua da Liberdade (Nova York), entre outras.

Por Flipar
Divulgação viajardinamarca.com

Mas algumas estátuas se destacam também pelo gigantismo. Veja as maiores estátuas espalhadas pelo mundo. E surpreenda-se com essas obras impressionantes. Veja a lista, em ordem da menor para a maior. Todas supergrandes.

Vijay B. Barot wikimedia commons

Monumento da Renascença Africana (Senegal) – 49m – Fica na cidade de Dakar. Feita de bronze. Construída em 2008.

Jeff Attaway wikimedia commons

Mãe Pátria (Rússia) – 51,8m – Fica em Volvogrado. É feita de concreto e aço. Foi inaugurada em 1967.

www.volganet.ru wikimedia commons

Kannon (Japão) – 57m – Fica no terreno do templo Houkokuji Aizu Betsuin, em Fukushima. Construída em 1988. A estátua é oca e possui uma escada em espiral que permite chegar até a altura do ombro da deusa Kannon. Em 2021, recebeu máscara em ato simbólico por causa da pandemia.

reprodução CNN

Guan Yu (China) – 58m – Fica em Jongzhou. Inaugurada em 2016. Feita de 4 mil tiras de bronze. Retrata o general Guan Yu, que viveu no século 3 a.C.

Divulgação The Atlantic

Guanyin do Monte Xiqiao (China) – 62m – Fica em Guangdong, área onde existia um vulcão (já extinto), hoje considerada um parque florestal nacional .

Whw - Domínio público

O Grande Buda de Leshan (China) – 71m – Estátua de pedra feita entre 713 e 803. Foi esculpida num penhasco de arenito vermelho na confluência de dois rios.

James Spurrier - wikimedia commons

Confúcio do Monte Ni (China) – 72m. Fica na cidade de Qufu. Segundo a lenda, Confúcio – filósofo de grande relevância na formação cultural chinesa – nasceu no Monte Ni e foi criado um tigre e uma águia.

Reprodução de vídeo YouTube Unveiling Fakten.

Vishnu (Indonésia) – 75m – Fica no Parque Cultural Garuda Wisnu Kencana e retrata o Deus Hindu.

Ya Saya InBali Timur wikimedia commons

Guan Yin (Hong Kong) – 76m – A estátua feita de bronze, pintada com uma tinta branca autolimpante de fluorocarbono, fica ao lado do mosteiro Tsz Shan.

reprodução droneandslr.com

O Grande Buda (China) – 88m – Fica em Ling Shan. É feita de bronze. Foi inaugurada em 1996. Para chegar à estátua, é preciso percorrer uma escadaria com 99 degraus.

gdczjkk wikimedia dommons

Hokkaido Kannon (Japão) – 88m – Fica em Ashibetsu, Hokkaido. A estátua tem 20 andares com espaços para devoção e uma plataforma com vista panorâmica para a cidade. Construída em 1989.

Tzuhsun Hsu wikimedia commons

Grande Buda da Tailândia – 92m – Fica no monastério de Wat Muang, na província de Ang Thong. Começou a ser erguida em 1990 e foi inaugurada em 2008. Feita de concreto e pintada de ouro.

Thaweesak Churasri

Pedro, O Grande (Rússia) – 96m – Fica em Moscou. Feita de bronze. Inaugurada em 1997. Criada para representar Cristóvão Colombo, não teve nenhum cliente interessado na América. Então, o escultor artista russo Zurab Tsereteli alterou a face da estátua para o czar Pedro I.

Divulgação Go Hurb

Sendai Daikannon (Japão) – 100m – Fica na cidade de Sendai. Inaugurada em 1991. Na mão direita tem uma gema dos desejos e na mão esquerda tem um frasco que despeja a água da sabedoria.

Hideyuki Kamon wikimedia commons

Imperadores Yan e Huang (China) – 106m – Fica em Zhenghou. Esculpida numa montanha à margem do rio Amarelo, precisou de 20 anos para ser finalizada. Só os bustos têm 51 metros, foram a escultura feita na rocha que serviu para sustentar os rostos.

Divulgação tourist ink

Guanyin de Nanshan (China) – 108m – Fica na cidade de Sanya. Construída durante 6 anos, foi inaugurada em 2005.

Jazon88 wikimedia commons

Nascimento de um Novo Mundo (Porto Rico) – 110 metros – Fica em Arecibo. Inaugurada em 2017. Celebra os 5 séculos da primeira viagem à América. A escultura tem Cristóvão Colombo e as caravelas Santa Maria, Pinta e Nina. É do mesmo escultor de Pedro, O Grande, em Moscou: o artista russo Zurab Tsereteli.

Edwin GonzalezMontoya YouTube

Ushiku Daibutsu (Japão) – 120m – Fica em Ushiku, Ibaraki. Construída em 1993. Feita de aço coberta por bronze. Foi construída para comemorar o nascimento de Shinran, fundador do Jodo Shinshu ou “Verdadeira Escola da Terra Pura”, um dos ramos do Budismo

Sandunruki wikimedia commons

Buda do Templo da Primavera (China) – 153m – Fica na província de Henan. Sua construção começou em 1997. Inaugurada em 2008. Sua base, em forma de flor de lótus, tem 1.100 placas de cobre.

Nyx Ning wikimedia commons

Estátua da Unidade (Índia) – 182m (240m com o pedestal) – Fica na ilha fluvial Sadhu Bet. Uma ponte liga a estátua ao continente. Feita entre 2013 e 2018 em homenagem a Sardar Patel , o primeiro vice-primeiro-ministro e Ministro do Interior da Índia após a independência. O ferro foi doado por mais de 500 mil fazendeiros.

reprodução vídeo G1

